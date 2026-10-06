Mike Conway, vainqueur au Mans et en IndyCar, annonce sa retraite

Mike Conway, principalement connu pour ses succès avec Toyota en endurance, raccrochera son casque à l'issue de la saison 2026 du WEC.

Le pilote britannique mettra ainsi un terme à une carrière illustre qui compte à ce jour deux victoires aux 24 Heures du Mans, deux titres en LMP1/Hypercar, quatre victoires en IndyCar, ainsi que d'autres succès au Grand Prix de Macao et en GP2 Series.

Conway a fait cette annonce à quelques jours de l'avant-dernière manche de la saison, qui se tiendra à Barcelone le 18 octobre, alors qu'avec ses coéquipiers, Nyck de Vries et Kamui Kobayashi, il se trouve toujours en pleine lutte pour le titre.

Bien que Toyota n'ait pas encore désigné de remplaçant pour le pilote de 43 ans, il semblerait que Kevin Estre soit destiné à prendre sa place au sein de l'écurie basée à Cologne l'année prochaine, dans le cadre d'un accord de prêt avec Porsche.

Conway a déclaré avoir pris la décision de se retirer de la compétition à la suite de sa deuxième victoire au classement général aux 24 Heures du Mans cette année, même si l'on pense que Toyota avait décidé de ne pas renouveler son contrat avant la classique mancelle.

"Ce fut un parcours extraordinaire, que je n'échangerais pour rien au monde", a-t-il déclaré. "Je suis immensément fier de la carrière que j'ai menée, et extrêmement reconnaissant envers tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de ce parcours."

"Mon histoire dans le monde de la course a commencé à l'âge de huit ans, lorsque mon père m'a emmené sur une piste de karting locale et a éveillé en moi une passion pour ce sport qui ne m'a jamais quitté. Cette passion m'a fait parcourir le monde entier pour exercer le métier de mes rêves, et je ne l'ai jamais considérée comme acquise."

"Prendre la décision de me retirer de la compétition à plein temps n'a pas été facile, mais après avoir remporté Le Mans pour la deuxième fois cette année, j'ai senti que c'était le bon moment pour tourner la page et me consacrer à ma famille. Partir avec deux victoires au Mans, deux titres mondiaux et le statut de pilote britannique le plus titré de l'histoire du championnat est une chose dont je suis incroyablement fier – non seulement pour moi-même, mais aussi pour ma famille, mes amis et tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de ma carrière."

"Je dois énormément à tant de personnes. Il y a eu des moments difficiles en chemin, mais le soutien dont j'ai bénéficié au fil des années m'a toujours permis de tenir bon. Au final, j'ai réalisé tout ce dont j'aurais pu rêver."

"Le sport automobile a été mon univers pendant plus de 20 ans, et j'ai eu la chance de rencontrer énormément de personnes incroyables, de coéquipiers et de membres d'équipe – notamment toute l'équipe de Toyota Racing, qui m'a accueilli dans la famille en 2014 et avec laquelle j'ai partagé mes plus beaux souvenirs. Ce fut un honneur et un privilège de les représenter. Je ne les remercierai jamais assez, et je ferai toujours partie de la famille Toyota."

"Il est désormais temps pour moi de prendre du recul et de profiter de la vie avec ma famille, loin des circuits. À tous ceux qui m'ont soutenu, depuis mon tout premier jour à Rye House jusqu'à la plus haute marche du podium au Mans, un immense merci."

La Toyota TR010 Hybrid n°7 de Toyota Racing : Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries Photo de : Marc Fleury

Mike Conway a débuté sa carrière en monoplaces en Europe, gravissant les échelons après avoir remporté des titres en Formule Renault UK et en F3 britannique. Il a ensuite passé deux saisons en GP2 (aujourd'hui Formule 2), remportant une victoire en sprint à Monaco et obtenant la 12e place au classement général du championnat.

Après avoir impressionné lors d'un test en IndyCar à Sonoma, il s'est installé aux États-Unis en 2009, remportant des victoires pour Andretti, Dale Coyne et Ed Carpenter Racing jusqu'en 2014.

À cette époque, il était déjà partiellement actif en endurance, et il a effectué une transition complète vers le WEC avec Toyota en 2015, à l'apogée de l'ère LMP1. Depuis, il est devenu un membre important et fiable du programme du constructeur japonais, remportant le dernier titre LMP1 en 2019-2020 avant de devenir le premier champion Hypercar en 2021.

Il a également remporté sa première victoire au Mans en 2021, aux côtés de ses coéquipiers de l'époque, Kamui Kobayashi et José María López.

Alors que la concurrence au sein de la catégorie du WEC s'est intensifiée depuis, il a malgré tout remporté au moins une victoire chaque saison depuis le début de l'ère Hypercar.

À deux manches de la fin, De Vries, Kobayashi et Conway occupent la deuxième place du championnat pilotes, à seulement dix points de la TR010 Hybrid n°8, pilotée par Brendon Hartley, Ryo Hirakawa et Sébastien Buemi.