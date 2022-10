Nico Müller aimerait rejoindre Peugeot dès Bahreïn

Charger le lecteur audio

Nico Müller va-t-il rejoindre Peugeot plus rapidement que prévu ? Le Suisse devait initialement rouler pour Audi en LMDh mais la suspension soudaine du programme l'a finalement poussé à quitter la marque, dont il a porté les couleurs pour la dernière fois dimanche, à l'occasion de la finale de la saison de DTM. Le mois dernier, Peugeot Sport a annoncé son recrutement à la place initialement dévolue à Kevin Magnussen mais à laquelle ce dernier a renoncé pour renouer avec Haas en F1.

Müller a été recruté avec la saison 2023 à l'esprit et, lors des deux courses déjà disputées par la Peugeot 9X8, c'est James Rossiter, pilote d'essais du Lion, qui a été aligné. Le Britannique va néanmoins raccrocher son casque pour devenir le patron de l'équipe Maserati – également membre du groupe Stellantis – en Formule E. Rossiter avait entamé cette transition vers le management cette année en occupant un rôle de directeur sportif pour Techeetah.

Cette reconversion annoncée va contraindre Peugeot à trouver un nouveau pilote d'essais et va également changer la donne pour les 8 Heures de Bahreïn, dernière manche de la saison du WEC prévue le 12 novembre puisque James Rossiter a annoncé qu'il ne serait pas au départ. Nico Müller aimerait faire son arrivée chez Peugeot dès cette course afin de parfaire ses connaissances de la 9X8 et préparer la saison 2023.

"En théorie, cela aurait du sens", a déclaré à Motorsport.com celui qui a été aligné en LMP2 par Vector Sport cette saison. "Au final, c'est aussi pour ça que l'équipe roule cette année, pour se préparer dans des conditions de course et quand ça comptera l'an prochain. Ce qui vaut pour l'équipe vaut aussi pour les pilotes."

La situation devrait rapidement être évoquée avec Peugeot : "Il n'y a pas encore eu de décision dans la façon d'aborder Bahreïn me concernant, je pense que je le saurai vite".

Müller a déjà entamé le travail avec Peugeot et a pu tester la 9X8 à Monza, mais sait qu'il lui faudrait probablement une plus grosse préparation avant d'envisager sérieusement de rouler à Sakhir : "La voiture reste assez sophistiquée donc on ne peut pas sauter dedans immédiatement. Il faut un peu de préparation, je veux bien faire le travail donc nous allons en discuter".

"Je suis très heureux de la façon dont mes premiers jours dans l'équipe se sont passés. Je sens que la préparation a très bien débuté donc nous verrons. Nous prendrons la décision ensemble et je pense que nous le saurons dans les deux prochaines semaines."

Propos recueillis par Rachit Thukral

