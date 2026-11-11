WEC 6 Heures de Monza

Les nouveaux records établis par le trio de Toyota avec le titre WEC 2026

Une saison dominatrice de Toyota Racing a permis à l'équipage de la #8 TR010 Hybrid d'entrer dans les livres d'histoire

Rachit Thukral

Mis à jour: 11 nov. 2026, 15:14

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Photo de : JEP

Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa avaient déjà fait leurs preuves en endurance, mais leurs noms sont entrés dans l'histoire la semaine dernière après leur sacre au championnat du monde d'endurance 2026.

Le trio Toyota a été couronné champion Hypercar 2026 à l'issue des 6 Heures de Monza, au terme d'une saison durant laquelle le constructeur japonais a largement dominé la concurrence, aussi bien en piste que dans les stands.

Au volant de la #8 TR010 Hybrid, Buemi, Hartley et Hirakawa ont profité des progrès de leur équipe pour finalement décrocher le titre avec 18 points d'avance, après avoir remporté trois des huit manches.

Pour Buemi et Hartley, ce résultat marque une nouvelle étape dans des carrières déjà remarquables. Tous deux comptent désormais cinq titres en Hypercar/LMP1, ce qui en fait de loin les pilotes les plus titrés de l'histoire du WEC. Le pilote qui s'en rapproche le plus est d'ailleurs leur coéquipier Hirakawa, qui a décroché sa troisième couronne en cinq ans, avec un taux de réussite impressionnant de 60%.

Remporter cinq titres dans un championnat du monde est un accomplissement majeur. Buemi et Hartley rejoignent ainsi un cercle très fermé de pilotes ayant remporté au moins cinq titres dans des championnats sanctionnés par la FIA.

Sébastien Loeb - 9 titres (2004-2012 en WRC)

Sébastien Ogier - 9 titres (2013-2018, 2020, 2021 et 2025 en WRC)

Michael Schumacher - 7 titres (1994-1995, 2000-2004 en Formule 1)

Lewis Hamilton - 7 titres (2008, 2014-2015, 2017-2020 en Formule 1)

Juan Manuel Fangio - 5 titres (1951, 1954-1957 en Formule 1)

José María López - 5 titres (2014-2016 en WTCC, 2020-2021 en WEC)

Toyota celebrates 2026 Hypercar title

Photo de: Getty Images

Pour Buemi, ce résultat revêt une importance toute particulière, puisqu'il est le pilote présent depuis le plus longtemps chez Toyota. Arrivé en 2013 pour participer au programme LMP1 de la marque, il a vécu de près tous les hauts et les bas de l'équipe à Cologne. Il détient également le record de victoires au classement général en WEC, avec 29 succès.

"Il est difficile de décrire ce que l'on ressent. C'est évidemment incroyable de partager cela avec Brendon et Ryo", a-t-il déclaré. "Bien sûr, perdre Le Mans a été difficile, mais remporter le championnat permet de compenser un peu. Je pense que notre victoire à Fuji nous a vraiment replacés dans la course au titre, puis il y a eu cette course incroyable à Barcelone."

"C'est évidemment un peu triste de ne pas avoir pu nous battre [à Monza]. Nous étions tout simplement trop lents, ce qui est un peu décevant après avoir dominé à Barcelone. Mais nous savions en arrivant ici qu'il fallait battre la voiture #7. Nous avions une avance confortable, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver avec les VSC et les Full Course Yellow. Il est donc difficile de réaliser ce qui se passe."

"Je pense que l'équipe le mérite vraiment. C'est formidable de voir tout le travail accompli pour concevoir cette nouvelle voiture et de venir ici pour gagner devant tout le monde cette fois-ci. Personne ne peut dire que nous avons gagné seuls, c'est donc une sensation incroyable."

Pour Hartley, il s'agit de son troisième titre avec Toyota, après avoir remporté les championnats 2015 et 2017 avec Porsche. Mais après le retrait de la marque allemande de la catégorie reine de l'endurance, le Néo-Zélandais a connu une expérience malheureuse en F1 chez Toro Rosso, avant de retrouver ses racines chez Toyota en 2019.

"Je prends vraiment beaucoup de plaisir avec Brendon", a ajouté Buemi. "Nous plaisantions à ce sujet, car il est plus jeune que moi [Buemi a 38 ans, Hartley 37] : c'est donc le plus jeune quintuple champion du monde. Le plus jeune de tous les temps ! Mais c'est un plaisir de partager la voiture avec mes deux coéquipiers, et Ryo vient évidemment de disputer la course de F1 la semaine dernière [au Mexique], où il a encore fait du très bon travail. C'est formidable."

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Photo de: Jakob Ebrey

Après le sacre, Hartley, très ému, est revenu sur les conséquences de la défaite aux 24 Heures du Mans cette année, reconnaissant avoir pris cet échec personnellement. Dimanche matin, les deux TR010 Hybrid roulaient au coude-à-coude sur le circuit de la Sarthe, après avoir dépassé la Cadillac V-Series.R #12 de Norman Nato, lorsqu'un Full Course Yellow a changé le cours de la course.

"J'ai ressenti des émotions très contrastées au Mans, particulièrement pour ma part", a-t-il expliqué. "Quand on a une chance de gagner Le Mans et qu'elle nous échappe, c'est difficile à encaisser. Bien sûr, nous étions très heureux pour l'équipe, qui a réussi à remporter une nouvelle fois Le Mans [avec la voiture #7] face à une telle concurrence."

"Mais je l'ai même pris un peu personnellement, car c'était lors d'un relais que j'effectuais dans la voiture que j'ai mis un peu plus de temps à dépasser la Cadillac. Cela a permis à la voiture sœur de nous passer devant lors de la séquence d'arrêts aux stands suivante. J'ai donc, d'une certaine manière, pris cette responsabilité sur moi."

"Même si nous avons dominé une grande partie de la course, la victoire nous a échappé. Je pense que nous l'avons tous très mal vécu, mais j'ai personnellement assumé une part de responsabilité. Je suis vraiment fier de la façon dont nous avons réagi tous les trois lors de cette dernière partie de saison."

Le sacre de Hirakawa est intervenu une semaine après qu'il a eu la surprise de faire ses débuts en F1 au Grand Prix du Mexique, où il a inscrit un point pour Haas. Promu depuis les rangs de Toyota en Super GT et en Super Formula, le Japonais n'a cessé de progresser depuis ses débuts en 2022 et a désormais démontré qu'il pouvait prendre le dessus sur ses coéquipiers plus expérimentés.

Le talent de Hirakawa est tel que Toyota n'a pas encore réussi à trouver un autre pilote japonais capable de prendre la relève lorsque Kamui Kobayashi mettra un terme à son activité de pilote dans la voiture #7.

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team, Laura Mueller, Haas F1 Team

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Je suis vraiment très heureux, pas seulement pour la voiture #8. Je pense pouvoir dire qu'il s'agit de la plus grande réussite de Toyota Motorsport", a déclaré Hirakawa. "Nous avons remporté Le Mans, et décrocher les titres pilotes et constructeurs est un accomplissement immense pour nous."

"Un grand merci à l'équipe, tout le monde a fait un travail formidable. Nous avons connu une année très difficile l'an dernier, mais nous sommes revenus avec un nouveau package et nous avons tout gagné. Nous devons donc en être fiers. En même temps, nous voulons être encore plus forts l'année prochaine."

"Pour être honnête, j'ai déjà hâte d'être à l'année prochaine, mais je voulais avant tout remercier toutes les personnes impliquées. J'ai vraiment hâte d'y être."

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