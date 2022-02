Pagenaud avait parlé avec Peugeot et rêve toujours du Mans

Charger le lecteur audio

Après avoir remporté les 500 Miles d'Indianapolis en 2019 et les 24 Heures de Daytona cette année, Simon Pagenaud compte bien ajouter une nouvelle grande épreuve à son palmarès déjà brillant. Le Français a désormais le regard tourné vers les 24 Heures du Mans. Les quatre précédentes tentatives du pilote, dont trois avec Peugeot, se sont toutes révélées infructueuses.

L'unique fois où Pagenaud a vu l'arrivée, en 2011, il a franchi la ligne 13 secondes après l'Audi de tête. Le duel avait alors été mémorable. Et avec le retour du constructeur français en Endurance programmé pour cette année, il était "tout naturel" que Pagenaud vienne toquer à la porte de Peugeot pour une éventuelle titularisation dans la 9X8.

"En tant que Français, je travaille toujours comme un fou pour revenir au Mans et essayer de gagner [les 24 Heures]", a-t-il confié à Motorsport.com. "Je suis attentivement ce qui se passe avec les catégories LMH et LMDh parce que je veux revenir au Mans et cocher cette case après avoir échoué pour 13 secondes en 2011. Je veux remporter les grandes courses."

Le Français a ajouté que les détails de ses conversations avec Peugeot "resteraient confidentiels" et qu'il y avait "beaucoup de facteurs" pouvant empêcher une nouvelle association avec la marque au lion.

Simon Pagenaud a terminé deuxième au Mans en 2011 avec Peugeot.

À 37 ans, Simon Pagenaud est à un tournant de sa carrière puisqu'il a quitté Penske pour rejoindre le Meyer Shank Racing en Indycar, où il s'apprête à disputer sa onzième saison. Il ne cache pas que cet engagement outre-Atlantique est peut-être un frein pour une présence aux 24 Heures du Mans, sans néanmoins être totalement incompatible. Seulement sa priorité du moment reste la monoplace américaine.

"J'ai une vision à long terme sur mon futur en IndyCar", a-t-il assuré. "Je n'ai que 37 ans et je n'ai pas encore fini. Il y a des pilotes d'IndyCar comme Sébastien [Bourdais] et Scott Dixon qui ont [participé aux 24H] ces dernières années, donc ce n'est pas impossible. Je vais continuer à pousser les portes pour voir si je peux rendre ça possible."

Cette année, les 24 Heures du Mans entrent en conflit avec la course d'IndyCar à Road America, les deux épreuves étant programmées le week-end du 12 juin. Pour Simon Pagenaud, la porte pourrait peut-être s'ouvrir à partir de l'année prochaine, lorsque la réglementation LMDh entrera en vigueur et permettra de courir avec les mêmes prototypes en WEC et en IMSA. Les ponts entre les multiples programmes des constructeurs engagés constitueraient alors une opportunité idéale.

Propos recueillis par Gary Watkins