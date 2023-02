Pescarolo ambitionne de faire rouler deux Peugeot en WEC

Charger le lecteur audio

Prononcer le nom de Pescarolo en sport auto fait toujours son petit effet, et encore plus en lien avec l'Endurance. Le projet aujourd'hui dirigé par Jocelyn Pedrono, s'il ne fait finalement qu'en porter le nom puisque l'ancien pilote n'en est pas à la barre, entend malgré tout s'appuyer sur cet héritage pour arriver sur les grilles du Championnat du monde d'Endurance en 2024.

Le partenaire est tout trouvé pour cela puisqu'un accord de principe a été conclu avec Peugeot pour la mise à disposition d'une 9X8 dans le cadre de cet effort, qui n'est évidemment pas sans rappeler celui qui avait permis à Henri Pescarolo d'aligner une 908 lors des 24 Heures du Mans 2009. Une information qui a été officialisée via un communiqué de l'équipe qui, dans le même temps, annonçait l'arrivée de Bruce Jouanny, lui-même ancien pilote Pescarolo, à la tête du développement sportif de la structure.

Contacté par Motorsport.com après l'annonce, dont le communiqué soulignait qu'il fallait encore boucler le financement de ce futur engagement, le Français a assuré que les négociations étaient à un stade avancé sur ce dossier : "Nous n'aurions pas fait l'annonce et reçu la validation de Jean-Marc Finot [patron de Peugeot Sport] si le projet n'avançait pas. Nous sommes en train de finaliser la plus grande partie du budget en ce moment même, à la suite de discussions qui durent depuis un an et demi."

Jouanny, qui avait des liens commerciaux avec Pedrono avant de s'impliquer dans la relance de Pescarolo Sport, a expliqué que l'équipe serait dirigée, en parallèle de l'équipe d'usine, depuis le siège de Peugeot Sport à Satory, en banlieue parisienne. "Ils s'occuperont de l'aspect technique de A à Z ; c'est beaucoup plus facile à ce stade que de mettre en place la structure technique d'un 9X8", explique-t-il. "Notre contribution consiste à établir le budget, à s'assurer que l'esprit Pescarolo est maintenu et à choisir les pilotes."

Quant à la question de l'engagement de deux 9X8, l'option est sur la table : "Il serait plus facile de faire rouler une seule voiture et de la faire rouler correctement, mais nous visons haut", a conclu Jouanny, qui ne devrait par ailleurs pas occuper, à 44 ans, de rôle de pilote, en dépit de la volonté de Pedrono, pour se cantonner à la direction sportive.

Propos recueillis par Gary Watkins