Peugeot : "On ne va pas à Monza pour être spectateurs"

On connaît depuis quelques jours la date d'entrée en compétition de la Peugeot 9X8. Ce sera en juillet pour les 6 Heures de Monza, où le constructeur français fera ses grands débuts en WEC après des mois de préparation de son Hypercar. Après avoir renoncé aux 24 Heures du Mans, estimant que l'épreuve arrivait trop tôt, l'heure de vérité sonnera. Car si le Lion affiche beaucoup d'humilité, il n'y a pas d'incompatibilité avec l'ambition. Inenvisageable, donc, de limiter la première sortie officielle en course à un simple test grandeur nature.

"On ne va pas à Monza pour être spectateurs", prévient Olivier Jansonnie, directeur technique de Peugeot. "Quoi qu'il arrive, on tentera de gagner. Probablement que l'on ne gagnera pas, mais au moins on aura essayé. On fera tout notre possible pour courir, et le faire veut dire être compétitif. Pour combien de temps pendant la course, on ne le sait pas, mais on essaiera, c'est certain."

Peugeot Sport fera face à l'expérience de Toyota, à la rapidité d'Alpine et à la progression avérée de Glickenhaus, le tout avec une équipe qui devra prendre ses marques pour tout l'aspect d'exécution.

"Clairement, nous sommes vraiment modestes, mais nous ferons tous les efforts que nous pouvons pour obtenir le meilleur résultat sur le plan sportif", insiste Olivier Jansonnie. "Il est clair qu'avec la voiture, quel que soit le kilométrage que l'on va parcourir entre maintenant et Monza, on ne sera pas au niveau de maturité de nos concurrents."

Présentée dans sa version définitive vendredi dernier à Portimão, la 9X8 doit encore boucler une simulation de course de six heures, ce qui sera vraisemblablement le cas avant de se frotter à une épreuve de la même durée pour ses débuts. "Nous ferons un probablement un vrai test de six heures lors des prochains essais", confirme Olivier Jansonnie. En revanche, ce n'est que l'hiver prochain que Peugeot s'attaquera à des simulations beaucoup plus éprouvantes et plus longues afin de préparer les 24 Heures du Mans 2023.

À ce jour, la 9X8 a parcouru plus de 10 000 km au cours de 25 journées d'essais qui se sont déroulées à Aragón, au Paul-Ricard, à Magny-Cours, à Barcelone et à Portimão. Peugeot ne détaille pas le programme des prochains essais privés, ni si la possibilité de rouler à Monza d'ici juillet sera saisie, sachant que le règlement du WEC interdit de le faire moins de 30 jours avant la course.

Dans le même temps, Peugeot se concentre sur la construction et l'assemblage des deux voitures qui prendront part au WEC, tandis que la répartition des équipages n'a pas été confirmée entre Paul di Resta, Loïc Duval, Mikkel Jensen, Gustavo Menezes, Jean-Éric Vergne et James Rossiter.