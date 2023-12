La Peugeot 9X8 aperçue avec un aileron arrière en essais

Apparue pour la première fois au public en juillet 2021, la Peugeot 9X8, l'Hypercar marquant le retour de la marque au lion au plus haut niveau de l'Endurance mondiale, avait détonné par l'absence d'aileron arrière. Ce concept a depuis été au cœur de la communication du constructeur et des discussions techniques, alors que les performances de la voiture n'ont pas été très concluantes jusqu'au milieu de saison passée où du mieux a été noté, notamment au Mans puis avec la troisième place à Monza.

Mais ces derniers jours, une vidéo amateur de l'utilisateur san2su2sou est apparue sur TikTok montrant que la 9X8, en test du côté du Circuit Paul Ricard, était bien dotée d'un aileron arrière, comme Motorsport.com vous l'avait annoncé dès le début du mois de novembre. Même si l'analyse est difficile au vu de la qualité et de l'éloignement de ces images, l'aileron apparaît toutefois moins proéminent que sur d'autres Hypercars, avec des plaques d'extrémité qui ne s'étendent notamment pas aussi loin derrière le plan principal que sur les autres LMH et LMDh.

Cette image a bien entendu fait parler et le département communication de Peugeot n'a pas tardé à réagir avec humour, en publiant un tweet montrant une porte sur laquelle est inscrit "bureau de l'aileron arrière", tout en indiquant dans le message : "Spoiler alert : bravo, vous avez repéré notre Peugeot 9X8 ! Nos bureaux sont fermés pour les vacances mais on vous promet de très belles images rapidement !"

La question du passage à une configuration plus classique, s'éloignant donc de l'option technique sans aileron arrière, est déjà depuis plusieurs mois sur la table. D'importants changements étaient déjà prévus car Peugeot a fait le choix pour 2024 de se diriger vers un nouveau format de pneus, ce qui a obligé la marque à revoir la répartition des masses et de l'appui.

L'Hypercar était en effet initialement conçue autour de gommes de 31 cm de large sur les deux essieux. Or, le choix a été fait de passer à des pneus plus étroits à l'avant (29 cm) et plus larges à l'arrière (34 cm), comme sur les Toyota et Ferrari LMH, ainsi que l'intégralité des LMDh.

Évoquant l'apparition l'année prochaine d'une "grosse évolution" sur la 9X8, Jean-Marc Finot, le responsable compétition de Peugeot, avait déclaré à Bahreïn lors de la dernière manche de la saison 2023 du WEC : "Nous avons décidé de redessiner la voiture. Nous avons prévu une grosse évolution l'an prochain, pour avoir des pneus 29/34. Nous sommes des combattants chez Peugeot Sport, donc nous avons pris la décision de lancer une grosse évolution parce que nous voulons revenir sur les leaders. Nous devons renforcer l'appui sur l'arrière et le réduire à l'avant. Il y a plusieurs façons d'y parvenir donc nous gardons la surprise."