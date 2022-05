9X8 définitive, livrée, première course : Peugeot dit tout !

Charger le lecteur audio

Onze mois après avoir dévoilé son concept 9X8, Peugeot a levé les dernières parts de mystère autour de son Hypercar. Si le constructeur français a renoncé aux 24 Heures du Mans 2022 afin de parfaire sa préparation, son entrée en compétition se rapproche et a d'ailleurs été confirmée pour cet été : c'est à Monza qu'elle aura lieu, c'est désormais une certitude !

Peugeot avait fait le choix de la raison en ne se précipitant pas en piste face à la concurrence car l'homologation pour un cycle réglementaire impose un gel qui ne laisse pratiquement pas de marge d'erreur une fois l'engagement en WEC lancé. "Ce n'était pas raisonnable", a rappelé Jean-Marc Finot, directeur de Stellantis Motorsport, quant à un engagement aux 24 Heures du Mans dès cette année. "Nous avons pris cette décision quelques semaines avant Le Mans. Peugeot sera présent au Mans cette année à travers le village."

Rendez-vous est donc donné en Italie le 10 juillet pour affronter une première fois Toyota, Glickenhaus et Alpine... et accumuler de l'expérience avant les arrivées attendues de Porsche et Ferrari en 2023. "Nous serons là-bas !", a assuré Linda Jackson, directrice générale de Peugeot. Suivront deux autres courses au calendrier du WEC, à Fuji en septembre puis à Bahreïn en novembre.

Encore fallait-il montrer de quoi il en retourne, et c'est depuis Portimao, théâtre d'essais privés que le Lion a tombé le masque. Après cinq mois de photos soigneusement choisies avec des angles souvent éloignés ou partiels, distillés lors de chaque roulage depuis les premiers tours de roue qui ont eu lieu à la mi-décembre.

La question de l'absence d'aileron arrière n'en est plus une et Peugeot est resté fidèle à sa philosophie de base, même si des appendices aérodynamiques sont apparus, on le sait, entre la version présentée en juillet 2021 et celle définitive. "Nous avions besoin de la validation en piste et nous l'avons désormais", explique Olivier Jansonnie, directeur technique. "Donc la voiture n'aura pas d'aileron arrière et elle roulera comme ça en compétition."

Il était également nécessaire de vêtir la 9X8 d'une robe pour défendre les couleurs de la firme tricolore en piste. La livrée, affublée des numéros 93 et 94, demeure sombre avec de l'anthracite et du noir.

En ce qui concerne les pilotes, Peugeot n'a finalement pas annoncé de remplaçant à Kevin Magnussen, qui a été libéré en début d'année pour rejoindre Haas en Formule 1. C'est le réserviste James Rossiter qui est promu titulaire pour l'épreuve de Monza aux côtés de Jean-Éric Vergne, Loïc Duval, Paul di Resta, Mikkel Jensen et Gustavo Menezes.