La Peugeot 9X8 en piste... et toujours sans aileron !

Après avoir roulé pour la première fois en décembre, la nouvelle Peugeot 9X8, l'Hypercar de la marque française pour son retour dans le Championnat du monde d'Endurance, a été vue en piste du côté d'Aragón. La structure a ainsi dévoilé officiellement les premiers clichés de sa voiture sur une piste, quelques jours après l'annonce de son inscription officielle à la campagne 2022 du WEC, où les deux équipages engagés porteront les numéros 93 et 94.

Le principal constat sur la base de ces images lointaines et qui n'en disent pas trop est que la philosophie sans aileron arrière, qui est l'une des marques de fabrique de cette Hypercar, a été conservée et pleinement assumée sur la base du travail de simulation, avec désormais comme objectif de l'éprouver en piste.

"Le règlement Hypercar ACO/FIA l’autorise", a ainsi expliqué Olivier Jansonnie, directeur technique en WEC de Peugeot Sport. "Nos études en calculs et en soufflerie ont souligné la pertinence de ce choix. Les séances de roulage sur différents circuits, aux spécificités diverses, devront valider cette option, ainsi que les développements et réglages qu’elle nécessite."

Cette phase du développement s'avère particulièrement cruciale pour le Lion puisqu'une fois l'homologation faite auprès des instances, celle-ci "gèlera" la voiture jusqu'en 2025. Il lui faut donc s'assurer que le concept est, en pratique, viable et lui permettra de rivaliser avec la concurrence. Et, bien entendu, du moment de cette décision découlera aussi celui de sa première participation à une épreuve en Championnat du monde, qui doit se faire avant les 24 Heures du Mans.

Jean-Marc Finot, directeur de Stellantis Motorsport, a ainsi déclaré : "Le Team Peugeot TotalEnergies ne sera pas au lancement de la saison 2022 qui démarre à Sebring en mars et comporte six épreuves. L’arrivée en course sera liée à la maturité de la 9X8, à sa fiabilité comme à sa compétitivité, et cela en accord avec l’organisateur, régulièrement informé de l’avancement du programme de développement."

"Nous aurions pu opter pour un engagement au coup par coup, sans inscription à l’année, ce qui est possible mais cela a moins de cohérence. Nous plongeons ainsi l’équipe en immersion totale dans la discipline permettant une collaboration plus intense avec les organisateurs, même si les 9X8 ne disputeront pas la totalité des courses, eu égard au programme de développement et à l’homologation de la voiture."