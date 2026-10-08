Peugeot : Alex Quinn promu titulaire en WEC en 2027

Peugeot a annoncé qu'Alex Quinn occuperait un poste de titulaire en FIA WEC en 2027, dans le cadre d'une importante réorganisation de ses équipages.

Le Britannique rejoindra l'équipe Hypercar du constructeur français après avoir impressionné Peugeot dans ses fonctions de pilote d'essais et de développement cette année.

Quinn a fait ses premiers tours de roue au volant de la 9X8 lors du Rookie Test organisé à Bahreïn en novembre 2025, avant d'intégrer officiellement le programme Peugeot en tant que "septième pilote".

Depuis, il a été préparé à une éventuelle promotion au poste de titulaire, suivant une trajectoire similaire à celle de son prédécesseur, Malthe Jakobsen.

Sa nomination a été officialisée jeudi, quelques jours seulement après son sacre en LMP2 dans le championnat IMSA SportsCar avec CrowdStrike by APR.

"Devenir officiellement pilote du Team Peugeot TotalEnergies en FIA WEC est un rêve qui devient réalité", a déclaré Quinn, qui fêtera ses 26 ans en décembre.

"Travailler avec l'équipe tout au long de cette année, aussi bien à l'usine que lors des programmes d'essais, a été formidable."

"Accéder à un poste de titulaire à temps plein est quelque chose qui m'enthousiasme énormément et je me sens prêt, après mes récents succès dans d'autres championnats. Surtout, je suis extrêmement reconnaissant envers tous les membres du Team Peugeot TotalEnergies pour cette opportunité, et j'espère que ce sera le début d'une belle aventure commune."

Alex Quinn (Peugeot) Photo de: Peugeot Sport

Alex Quinn a débuté sa carrière en monoplace, remportant des courses en British F3 et en Eurocup Formula Renault avant de passer en Formula Regional Europe en 2021.

Il s'est tourné vers l'endurance en 2023 et a depuis connu de nombreux succès en IMSA comme en European Le Mans Series (ELMS).

S'il découvre le WEC, il participe aux 24 Heures du Mans depuis trois saisons et s'est imposé cette année dans la sous-catégorie LMP2 Pro/Am.

"Nous sommes ravis de promouvoir Alex, qui passera de pilote d'essais et de développement à pilote titulaire à temps plein en 2027. Alex a démontré de grandes qualités au volant de notre voiture lors des essais, ainsi que de belles performances sportives en LMP2 cette saison encore", a déclaré Emmanuel Esnault, directeur de l'équipe Peugeot.

"Son palmarès est assez impressionnant : vainqueur des 24 Heures du Mans en LMP2 Pro/Am, vainqueur des 24 Heures de Daytona en LMP2, ainsi que vainqueur de courses en IMSA et en ELMS."

"C'est la deuxième fois que Peugeot promeut un jeune talent issu de la catégorie LMP2 à un poste de titulaire en LMH. Nous sommes impatients de courir avec lui l'année prochaine au volant de la Peugeot 9X8 évoluée."

Peugeot remanie son effectif

L'effectif de Peugeot devrait connaître d'importants changements en 2027. Stoffel Vandoorne a quitté l'équipe à la suite de la manche de Fuji le mois dernier, tandis que Théo Pourchaire partira également à la fin de l'année afin de se concentrer sur ses nouveaux engagements avec Opel en Formule E.

Il se murmure également que Malthe Jakobsen quittera Peugeot pour courir chez McLaren, qui fera son arrivée dans la catégorie Hypercar l'année prochaine avec un nouveau prototype LMDh.

Avec trois baquets à pourvoir, Peugeot a déjà confirmé les arrivées d'Alex Quinn et de Robert Shwartzman. Jean-Éric Vergne devrait également retrouver un poste de titulaire après avoir consacré cette année aux essais.

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