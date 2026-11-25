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Ce que Peugeot avait prévu pour son programme Hypercar avant son abandon

Peugeot n'était qu'à quelques semaines du dernier essai de développement de la nouvelle 9X8 lorsque le conseil d'administration de Stellantis a décidé de mettre le projet en sommeil.

Rachit Thukral

Publié: 25 nov. 2026, 13:25

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Photo de : Peugeot Sport

La 9X8 LMH version 2027 devait offrir à Peugeot sa meilleure chance de devenir un prétendant régulier aux avant-postes du Championnat du monde d'endurance, face à une concurrence particulièrement relevée en Hypercar.

Le constructeur français avait consacré des moyens considérables au développement d'une version profondément remaniée de sa voiture, qui n'avait pas été à la hauteur des attentes placées en elle après la 908 LMP1. Il se serait agi de la troisième évolution majeure de ce prototype propulsé par un V6, après une première mise à jour en 2024 qui n'avait pas donné les résultats escomptés.

À la mi-2025, Peugeot avait déjà identifié plusieurs faiblesses majeures de son package. Même en bénéficiant du poids minimum et de la puissance maximale dans le cadre des ajustements de la Balance de Performance, la 9X8 n'était tout simplement pas assez compétitive face à Toyota, Porsche et Ferrari. Peugeot estimait que de simples évolutions par petites touches ne suffiraient pas, la voiture ayant atteint un plafond de performance que les ingénieurs peinaient à dépasser.

Peugeot avait d'abord envisagé d'abandonner complètement la 9X8 au profit d'une conception entièrement nouvelle. Le constructeur avait même engagé des discussions avec les promoteurs du WEC, la FIA et l'Automobile Club de l'Ouest, afin de savoir si une telle démarche serait autorisée. Il avait finalement choisi de faire évoluer son prototype existant.

Le constructeur français avait les mains liées en 2026, ayant déjà épuisé son quota initial de cinq jokers d'évolution et procédé à sa deuxième homologation. Il a donc passé l'année à lutter principalement en fond de peloton, tandis que ses ingénieurs travaillaient en parallèle à une refonte du package pour 2027. Une nouvelle règle accordait en effet deux évolutions supplémentaires aux constructeurs en difficulté au cours du cycle de vie de leur voiture.

Point essentiel, l'évolution prévue par Peugeot pour 2027 ne visait pas à corriger les conséquences du rapprochement des réglementations LMH et LMDh, qui avait fortement compromis la conception initiale de la voiture. Elle devait plutôt s'attaquer aux faiblesses spécifiques de la deuxième génération de 9X8, notamment à ses performances notoirement médiocres aux 24 Heures du Mans.

Comme pour les autres constructeurs préparant des évolutions, l'aérodynamique constituait le principal axe de développement de la marque basée à Satory. Mais Peugeot travaillait également sur plusieurs autres modifications mécaniques afin d'améliorer le comportement de la 9X8 en courbe.

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval

Photo de: FIA WEC / DPPI

"En matière de développement de la voiture, les principaux objectifs étaient de corriger les problèmes que nous rencontrions avec le package actuel", expliquait le directeur de l'équipe, Emmanuel Esnault, à Monza au début du mois. "Cela concernait notamment la réduction de l'appui aérodynamique [pour améliorer les performances en ligne droite] et la constance aérodynamique. C'étaient les maîtres mots."

"Nos principaux handicaps concernaient les variations de l'équilibre aérodynamique au cours des trois phases d'un virage : l'entrée, le milieu et la sortie."

"L'autre axe de travail concernait le contrôle de la plateforme, c'est-à-dire l'amortissement des suspensions. Ce sont donc les deux grands domaines sur lesquels nous devons travailler."

Après un programme d'essais intensif lancé en juillet, Peugeot avait arrêté la configuration exacte de la voiture prévue pour 2027 avant même la fin de la saison en cours.

Deux jours seulement après la décision définitive du conseil d'administration de Stellantis de mettre un terme au programme, le constructeur français devait effectuer un essai en ligne droite à Châteauroux.

Peugeot était même si avancé dans le développement de la troisième génération de la 9X8 qu'un seul autre essai était encore prévu d'ici la fin de l'année, au Paul Ricard début décembre, avant l'envoi de la voiture chez Windshear pour son homologation.

Le package définitif aurait ensuite dû être soumis à l'approbation de la FIA et de l'ACO, qui doivent valider l'utilisation de chaque joker d'évolution.

"Nous avons notre dernière séance de développement les 1er et 2 décembre. Ensuite, la voiture sera homologuée début janvier", déclarait Esnault à Monza. "La prochaine fois que nous la mettrons en piste, ce sera pour l'homologation chez Windshear, dans la soufflerie de référence."

"Le package est défini de notre côté. Nous leur soumettrons le dossier complet après la dernière séance d'essais au Paul Ricard. Ensuite, ce sera à eux de déterminer quels jokers seront attribués et à quoi ils correspondront."

Des améliorations sur le plan opérationnel

Emmanuel Esnault, Peugeot team principal

Photo de: Tobias Kindermann

Peugeot renforçait également son département technique en vue de 2027 afin de faire face à une concurrence accrue dans la catégorie Hypercar.

À Monza, Esnault avait révélé que l'équipe préparait le recrutement de plusieurs personnes à des postes clés, notamment dans les domaines des opérations, de l'ingénierie et de l'exploitation en piste, afin de renforcer ses capacités globales.

Ce projet montrait que Stellantis Motorsport ne s'attendait pas à ce que le conseil d'administration prenne une décision aussi radicale pour réduire les coûts, alors que les difficultés s'accumulaient pour la maison mère dans le secteur automobile.

Lors des 24 Heures du Mans en juin dernier, le nouveau directeur général de Peugeot, Alain Favey, avait pourtant réaffirmé l'engagement de l'entreprise en WEC jusqu'en 2029, dernière année du cycle réglementaire actuel de la catégorie Hypercar.

La décision d'abandonner le programme est toutefois venue directement du conseil d'administration de Stellantis, sous la direction d'Antonio Filosa.

Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec la 9X8 ?

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne

Photo de: JEP / Motorsport Images

Comme cela a déjà été largement documenté, la conception initiale de la 9X8 à moteur V6 a été fortement compromise lorsque la réglementation Le Mans Hypercar (LMH) a été adaptée pour permettre aux voitures LMDh de l'IMSA de courir en WEC.

Peugeot avait initialement adopté une approche radicale avec la 9X8, en s'appuyant largement sur l'effet de sol pour générer de l'appui aérodynamique. L'ensemble de la plateforme avait également été conçu autour de roues de 31 pouces aux quatre coins, plutôt que de la combinaison 34/29 pouces désormais privilégiée par les constructeurs engagés en LMH.

Le constructeur français a dû abandonner complètement sa philosophie initiale en 2024 pour corriger le tir. Peugeot a alors suivi la voie empruntée par Toyota et Ferrari, avec des roues de 29 pouces à l'avant et de 34 pouces à l'arrière, tout en adoptant un aileron arrière conventionnel dans le cadre de sa nouvelle approche aérodynamique.

Même cette refonte en profondeur n'a pas permis à Peugeot de sortir de l'impasse. Depuis ses débuts à Monza en 2022, la 9X8 n'a décroché que quatre podiums et une pole position.

La direction de Peugeot avait pourtant affiché une confiance raisonnable dans la version 2027 de sa voiture, encouragée par les performances observées lors des essais.

Avec un nouveau directeur d'équipe (Esnault), un département technique renforcé et plusieurs recrutements importants parmi les pilotes, Peugeot semblait enfin en mesure d'écrire un nouveau chapitre de sa riche histoire en endurance.

Mais la décision de mettre un terme au programme est arrivée à la dernière minute, privant Peugeot de la possibilité de vérifier si cette ultime refonte pouvait enfin faire de la 9X8 une voiture compétitive.

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