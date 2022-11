Peugeot débute les essais en tête à Bahreïn

Charger le lecteur audio

Peugeot a placé ses deux 9X8 en tête de la première séance d'essais libres sur le circuit de Bahreïn, où se dispute ce week-end la finale de la saison 2022 du WEC. Jean-Éric Vergne a signé le chrono référence des 90 premières minutes de roulage en 1'50"536, devançant la voiture sœur de huit dixièmes, à bord de laquelle la nouvelle recrue Nico Müller a été le plus véloce. Les lionnes ont ainsi relégué la première Toyota, la #7, à 1"139 dans cette séance dont les conclusions doivent évidemment être mesurées, et tandis que la BoP a été ajustée en amont. Peugeot bénéficie notamment d'un gain de poids considérable avec 12 kg en moins sur la balance, et Toyota a parallèlement essuyé une baisse de puissance.

On retrouve à la quatrième place l'Alpine, qui dispute sa toute dernière course en WEC, avec un chrono qui la situe à plus d'une seconde de la référence mais devant la deuxième Toyota, sur fond de lutte pour le titre mondial entre les structures française et nippone.

Du côté du LMP2, le meilleur chrono a été signé par AF Corse avec un passage en 1'54"144 réalisé par Nicklas Nielsen, devant l'Oreca 07 du Richard Mille Racing. Jota a pris la troisième place de la catégorie avec la #38.

Dans les rangs du LMGTE Pro, catégorie qui disparaîtra après ce dernier rendez-vous de l'année, c'est Porsche qui a pris la main avec un chrono en 1'58"085 établi par Michael Christensen, devant les deux Ferrari AF Corse et la deuxième Porsche. Corvette figure au cinquième rang de la catégorie. Enfin, en LMGTE Am, c'est la Porsche de Project 1 qui a été la plus rapide avec Ben Barnicoat à son volant.

Une deuxième séance d'essais libres aura lieu ce jeudi après-midi sur le circuit de Sakhir, avant les qualifications vendredi puis la course samedi.

Lire aussi : Toyota exclut de lancer une nouvelle Hypercar en 2023

8H de Bahreïn - Essais Libres 1

Nº Pilotes Voiture Temps Écart 1 93 Paul Di Resta

Mikkel Jensen

Jean-Éric Vergne Peugeot 1'50.536 2 94 Loïc Duval

Gustavo Menezes

Nico Müller Peugeot 1'51.413 0.877 3 7 Mike Conway

Kamui Kobayashi

José María López Toyota 1'51.675 1.139 4 36 André Negrão

Nicolas Lapierre

M.Vaxivière Alpine/Gibson 1'51.796 1.260 5 8 Sébastien Buemi

Brendon Hartley

Ryo Hirakawa Toyota 1'51.917 1.381 6 83 François Perrodo

Nicklas Nielsen

Alessio Rovera ORECA/Gibson 1'52.144 1.608 7 1 Lilou Wadoux

Paul-Loup Chatin

Charles Milesi ORECA/Gibson 1'52.335 1.799 8 38 Roberto González

A.F.da Costa

Will Stevens ORECA/Gibson 1'52.389 1.853 9 9 Robert Kubica

Louis Delétraz

Lorenzo Colombo ORECA/Gibson 1'52.539 2.003 10 41 Rui Andrade

F.Habsburg

Norman Nato ORECA/Gibson 1'52.829 2.293 11 31 Sean Gelael

Robin Frijns

René Rast ORECA/Gibson 1'52.845 2.309 12 34 J.Smiechowski

Alex Brundle

E.Gutiérrez ORECA/Gibson 1'53.022 2.486 13 22 Phil Hanson

F.Albuquerque

Will Owen ORECA/Gibson 1'53.046 2.510 14 28 Oliver Rasmussen

Ed Jones

J.Aberdein ORECA/Gibson 1'53.512 2.976 15 45 Steven Thomas

James Allen

Rene Binder ORECA/Gibson 1'53.989 3.453 16 23 Alex Lynn

Oliver Jarvis

Josh Pierson ORECA/Gibson 1'54.124 3.588 17 10 R.van der Zande

Ryan Cullen

S.Bourdais ORECA/Gibson 1'54.542 4.006 18 35 J-B.Lahaye

Matthieu Lahaye

François Heriau ORECA/Gibson 1'54.971 4.435 19 44 Miro Konopka

Mathias Beche

Richard Bradley ORECA/Gibson 1'55.474 4.938 20 92 M.Christensen

Kévin Estre Porsche 1'58.025 7.489 21 52 Miguel Molina

Antonio Fuoco Ferrari 1'58.261 7.725 22 51 A.P.Guidi

James Calado Ferrari 1'58.398 7.862 23 91 Gianmaria Bruni

Richard Lietz Porsche 1'58.457 7.921 24 64 Tommy Milner

Nick Tandy Chevrolet 1'59.459 8.923 25 56 PJ Hyett

Gunnar Jeannette

Ben Barnicoat Porsche 1'59.636 9.100 26 21 Simon Mann

Christoph Ulrich

Toni Vilander Ferrari 1'59.874 9.338 27 86 Mike Wainwright

Riccardo Pera

Ben Barker Porsche 1'59.968 9.432 28 54 Thomas Flohr

F.Castellacci

Nick Cassidy Ferrari 2'00.330 9.794 29 77 Christian Ried

Seb Priaulx

Harry Tincknell Porsche 2'00.392 9.856 30 46 Matteo Cairoli

M.O.Pedersen

Niki Leutwiler Porsche 2'01.462 10.926 31 71 Franck Dezoteux

Pierre Ragues

Gabriel Aubry Ferrari 2'01.545 11.009 32 60 C.Schiavoni

Matteo Cressoni

G.Fisichella Ferrari 2'01.666 11.130 33 98 Paul Dalla Lana

David Pittard

Nicki Thiim Aston Martin 2'01.906 11.370 34 88 Fred Poordad

Patrick Lindsey

Jan Heylen Porsche 2'01.985 11.449 35 777 Satoshi Hoshino

Tomonobu Fujii

Charlie Fagg Aston Martin 2'02.633 12.097 36 85 Rahel Frey

Michelle Gatting

Sarah Bovy Ferrari 2'02.706 12.170 37 33 Ben Keating

H.Chaves Jr.

Marco Sørensen Aston Martin 2'02.934 12.398