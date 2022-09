Peugeot peut jouer le podium, selon Duval

Charger le lecteur audio

La première sortie de Peugeot en WEC, à Monza, avait été compliquée puisqu'une seule 9X8 avait été en mesure de signer un temps en qualifications, à 1"8 de la pole position, et de voir le drapeau à damier, à 25 tours du vainqueur. Mais à Fuji, il y a du mieux.

Dans le coup aux essais, le constructeur français est parvenu à rester à moins d'une seconde de la référence en qualifications. Au volant de la #93, Jean-Éric Vergne s'est classé quatrième à sept dixièmes tandis que Loïc Duval, dans la #94, l'a suivi avec neuf dixièmes de retard sur le poleman Kamui Kobayashi.

Interrogé peu après la Q2, Duval s'est félicité des progrès réalisés en deux mois. "Je pense que ce n'est pas si mal", a confié le Français. "Les autres [équipes] ont beaucoup d'expérience ici [à Fuji] par rapport à nous. […] Au final, [nous avons franchi] une étape par rapport à Monza. Les deux voitures ont terminé les qualifications sans problème et nous avons bien roulé tout au long des essais. Nous allons essayer d'apprendre autant que possible et d'obtenir autant d'informations que possible pour la saison prochaine."

Duval entrevoit la possibilité d'une arrivée sur le podium, à condition que les pilotes et les membres de l'équipe Peugeot rendent une meilleure copie qu'à Monza. "C'est l'objectif. Il y a cinq voitures sur la grille donc c'est sûr que nous visons un podium. Mais nous, pilotes, devons être bons dans le trafic et les gars dans le garage doivent aussi faire du bon travail, meilleur qu'à Monza. Donc nous devons hausser le niveau pour que ça arrive", a ajouté le pilote de la #94.

La Peugeot 9X8 #94 en piste à Fuji

À noter que Peugeot bénéficie d'une révision de la Balance de Performance ce week-end. Pour l'équipe française et pour Toyota, le poids minimal a été abaissé. À l'inverse, la puissance du moteur de l'Alpine A480 a été réduite.

Ainsi, Duval s'attend à pouvoir se battre contre l'Alpine #36 en course. En ligne droite, la vitesse de pointe de la 9X8 est largement supérieure à celle de l'ancienne LMP1, 314 km/h contre 306,8 km/h, mais l'Hypercar du Lion souffre dans d'autres domaines.

"Je pense que nous pouvons challenger [Alpine]", a affirmé Duval. "La vitesse de pointe peut être un avantage pour nous dans le trafic mais ce n'est pas facile dans le dernier secteur avec nos pneus plus petits. Il y a du positif et du négatif. Nous essayons de tout bien préparer [aujourd'hui] pour la course de demain."

"Je pense que la régularité sera aussi la clé. J'ai entendu dire qu'Alpine a un peu de 'pick-up' [sur ses pneus], nous verrons pour la dégradation des pneus. C'est sûr que Toyota est devant dans n'importe quelle condition et que nous n'allons pas leur mettre la pression. Nous allons y aller étape par étape."

Propos recueillis par Jamie Klein