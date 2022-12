Peugeot veut une meilleure couverture TV du WEC en Europe

Charger le lecteur audio

Alors que la catégorie Hypercar a fait ses grands débuts l'an passé en Championnat du monde d'Endurance, succédant à un LMP1 à bout de souffle, avec la présence en premier lieu des LMH, les prototypes LMDh s'apprêtent à entrer en scène en 2023. De grands constructeurs se sont impliqués, en empruntant l'un ou l'autre de ces deux chemins, sur ce que beaucoup considèrent déjà comme une voie royale vers un nouvel âge d'or de l'Endurance automobile.

Dans ce contexte, la question de l'avenir et de la manière de capitaliser sur l'engouement qui pourrait être suscité par la discipline se pose. Et certaines marques ont une idée précise de ce qu'il faudrait pour développer le Championnat du monde afin qu'il passe un pallier supplémentaire, tout en favorisant leur propre intérêt commercial.

C'est le cas de Peugeot, de retour au plus haut niveau de la discipline depuis Monza l'an passé avec sa 9X8, et qui serait notamment intéressé par un retour en Amérique du Sud. Le continent n'a plus été visité par le WEC depuis l'ultime manche à Interlagos en 2014, même s'il faut préciser que l'Amérique centrale, par le biais du Mexique, a été le théâtre d'épreuves du championnat en 2016 et 2017.

Et ce n'est pas le seul axe de réflexion de la marque au lion, qui souhaite également une amélioration et une expansion de la couverture TV du WEC en Europe, si possible avant que se mette en marche l'âge d'or tant espéré.

"Nous aimerions aller en Amérique du Sud parce qu'il y a des gens très enthousiastes par rapport au sport automobile en Amérique du Sud", a déclaré le patron de Peugeot Motorsport, Jean-Marc Finot. "Pour la marque Peugeot, il est également intéressant d'avoir une visibilité en Amérique du Sud, que ce soit au Brésil, en Argentine ou au Chili. S'il y a la moindre opportunité, nous la soutiendrons. Le Portugal est assez intéressant et un grand marché pour nous. Ce serait une bonne idée d'y aller. Nous aimerions également avoir une diffusion en Espagne."

"Nous aimerions une meilleure diffusion du WEC en Europe", a-t-il ajouté. "Bien qu'il y ait Eurosport en Europe, vous n'avez pas de chaîne gratuite en Italie, au Portugal, en Espagne, au Royaume-Uni et nous aimerions que ces pays puissent profiter de regarder le WEC et nos voitures se battre."

Avec Rachit Thukral