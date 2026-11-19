WEC

Et si Peugeot mettait fin à son programme Hypercar avec effet immédiat ?

Une voiture profondément remaniée devait permettre de redresser la situation en 2027, mais Peugeot pourrait brutalement mettre un terme à l'ensemble de son programme en endurance.

Sven Haidinger

Mis à jour: 19 nov. 2026, 22:01

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Photo de : Rainier Ehrhardt

Peugeot s'apprêterait à mettre fin à son programme Hypercar et à se retirer du WEC avec effet immédiat, selon plusieurs sources recueillies par Motorsport-Total.com, média du groupe Motorsport Network.

La marque de Stellantis avait déjà annoncé ses pilotes pour la saison à venir et devait courir en 2027 avec une voiture profondément remaniée, après plusieurs années de développement. Mais cette nouvelle version ne devrait finalement pas être au départ du prochain championnat.

Le calendrier de cette décision serait cohérent, puisque le 23 novembre marque la date limite d'inscription pour la saison 2027 du WEC. Peugeot pourrait ainsi éviter de payer des pénalités financières à l'ACO pour le retrait d'un engagement déjà prévu, malgré ses préparatifs intensifs en vue de la prochaine campagne.

Il s'agirait alors de la deuxième marque française, après Alpine, à quitter le championnat à l'issue de la saison 2026.

Mais comment le Lion peut-il consacrer autant d'années au développement d'une voiture remaniée, annoncer des pilotes, puis finalement mettre un terme au programme ?

Cela s'expliquerait par une décision prise à la dernière minute, au niveau de Stellantis. Il n'est pas inhabituel que ce type de décision soit pris en conseil d'administration, sans consultation de la branche compétition. Dans le cas de Peugeot, celle-ci est basée à Versailles-Satory.

Stellantis a confirmé la tenue de réunions extraordinaires, sans toutefois affirmer ni démentir son retrait du WEC ou la fin de son programme Hypercar.

"Nous confirmons que des réunions extraordinaires des comités sociaux et économiques (CSE/CSEC) ont été convoquées afin d'échanger avec les représentants des salariés de Stellantis Motorsport", a déclaré un porte-parole de Stellantis Motorsport.

"À ce stade, nous ne pouvons fournir aucune indication sur ces sujets afin de respecter le processus d'information et de consultation. Nous vous tiendrons informés en temps voulu si vous avez des questions."

En vertu du droit du travail français, le comité social et économique local (CSE) ainsi que le comité social et économique central (CSEC) doivent être officiellement consultés avant la mise en œuvre définitive de décisions stratégiques ou structurelles de grande ampleur.

Le fait que des réunions extraordinaires aient été convoquées au sein des deux instances constitue un indice fort qu'une décision majeure est en préparation chez Stellantis Motorsport.

Fin de l'aventure pour la 9X8 ?

Photo de: JEP

Pour 2027, Peugeot avait déjà officiellement annoncé l'arrivée de Robert Shwartzman et Alex Quinn en tant que pilotes titulaires sur l'ensemble de la saison. Jean-Éric Vergne devait faire son retour après une année d'absence, tandis que Nick Cassidy, Loïc Duval et Paul Di Resta étaient déjà confirmés. Les équipages des deux voitures n'avaient toutefois pas encore été définitivement constitués.

La 9X8 LMH, qui a fait ses débuts en 2022, n'a jusqu'ici pas répondu aux attentes, mais elle devait bénéficier d'une troisième évolution majeure dans le cadre des efforts du constructeur français pour redresser son programme.

Si la voiture avait initialement attiré l'attention avec son concept aérodynamique atypique, dépourvu d'aileron arrière, et son design marquant, elle n'a remporté aucune course en cinq années de compétition en WEC, malgré la présence d'un système de Balance of Performance (BoP). Son bilan se limite à quatre podiums et une pole position.

Selon les informations recueillies par Motorsport-Total.com, ce bilan décevant aurait également pesé dans la décision de quitter le WEC. Alors que Peugeot s'était engagé dès le départ dans la réglementation LMH, considérée par les spécialistes comme le concept le plus performant, la marque n'a le plus souvent joué qu'un rôle secondaire dans le championnat.

Par ailleurs, le président de Ferrari, John Elkann, est l'un des actionnaires les plus puissants du groupe Stellantis via Exor, la holding familiale Agnelli qui détient 15,48% du capital. Il est également président de Stellantis. Il est envisageable que les échecs de Peugeot face à Ferrari, qui a remporté les 24 Heures du Mans à trois reprises consécutives, aient également contribué à remettre en question cet engagement.

Par ailleurs, les coûts du programme Hypercar sont supérieurs aux prévisions initiales et les constructeurs ne sont toujours pas parvenus à s'entendre sur un plafonnement des budgets. Selon les estimations, Peugeot aurait probablement dépensé plus de 30 millions d'euros par an pour son programme Hypercar, notamment parce qu'il a utilisé plus de jokers d'évolution (Evo jokers) que n'importe quel autre constructeur.

À cela s'ajoute la crise actuelle de l'industrie automobile, qui n'épargne pas Stellantis. En février 2026, le groupe a annoncé des charges exceptionnelles de 22,2 milliards d'euros pour le seul second semestre 2025. Sur l'ensemble de l'année, ces charges ponctuelles ont finalement atteint 25,4 milliards d'euros, pour une perte nette de 22,3 milliards d'euros.

La situation sociale et politique tendue en France ne facilite pas non plus les choses. En outre, le soutien au sport automobile au sein du groupe n'est plus aussi fort qu'il l'était il y a quelques années.

L'ancien PDG de Stellantis, Carlos Tavares, lui-même pilote amateur et fervent défenseur du retour de Peugeot en WEC, n'est plus en poste depuis fin 2024. Son successeur, Antonio Filosa, est en revanche considéré comme un spécialiste du redressement d'entreprises, peu passionné par le sport automobile.

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