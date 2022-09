Peugeot privilégie la fiabilité et la performance, pas la stratégie

Charger le lecteur audio

Deux mois après ses grands débuts en compétition, Peugeot s'apprête à disputer sa deuxième manche en WEC. Avec comme défi supplémentaire toute la logistique liée à un déplacement extra-européen, puisque le Championnat du monde d'Endurance fait étape ce week-end à Fuji. Le temps qui a séparé les deux épreuves a toutefois permis au constructeur français de débriefer les nombreuses données récoltées à Monza, où la 9X8 a à la fois fait bonne figure quand il s'agissait de performance pure, mais également subi des problèmes de jeunesse que le Lion était en droit de redouter.

Les 6 Heures de Fuji constitueront une étape supplémentaire dans l'apprentissage de Peugeot, qui n'en est clairement pas encore à parfaire l'aspect stratégique et exécutif de la course mais bien à comprendre, développer et faire progresser une hypercar qui avait besoin de se confronter à la dure réalité de la compétition pour passer au stade supérieur.

"Cette première course était nécessaire", confirme Olivier Jansonnie, directeur technique de Peugeot Sport. "Nous avions atteint les limites de progression en essais privés, il fallait se confronter à la réalité d’un format de week-end sportif ainsi qu’à la concurrence afin de poursuivre notre préparation et nos développements."

"Nous avons stocké de nombreuses informations sur la voiture, sur l’équipe. Nous avons aussi rencontré des problèmes, auxquels nous n’avions jamais été confrontés en essais, certains que nous avons pu résoudre sur place, d’autres sur lesquels nous travaillons depuis Monza. C’est un processus positif et classique en sport automobile. À ce stade, il faut reconnaître que nous sommes plus concentrés sur la résolution de problèmes de fiabilité, et de performance, que sur le fait de peaufiner des stratégies de course. C’est l’ordre normal d’un nouvel engagement dans une discipline face à des concurrents dont certains ont plus de dix ans d’expérience. Nous sommes tous des compétiteurs, nous disposons d’une voiture et d’une équipe qui ont une marge de progression importante et nous n’avons pas rencontré de problèmes que nous ne savons pas résoudre. C’est positif."

Peugeot a, entre autres, travaillé sur les interventions en cas de problème technique afin de limiter toute perte éventuelle de temps de roulage, comme cela a pu être le cas à Monza, notamment lors des qualifications.

"Notre expérience à Monza, certes pas agréable, est normale à ce stade du projet, en sport automobile", rappelle Jean-Éric Vergne, qui partagera de nouveau le volant de la #93 avec Paul di Resta et Mikkel Jensen. "Nous avons rencontré des problèmes en course, qui ont immobilisé la #93 au stand le dimanche, mais sur le run que j'ai fait en essais libres, j’étais derrière la Toyota. Notre voiture, non conventionnelle, est bien née. Je n’avais aucun doute à ce sujet. La première course était une première échéance importante, Fuji nous fixera d’autres objectifs. C’est le sport automobile, l’adrénaline."

La Peugeot 9X8 #94 sera quant à elle confiée au trio formé par Loïc Duval, Gustavo Menezes et James Rossiter, pour une épreuve dont les premiers essais libres auront lieu vendredi, avant les qualifications samedi et la course dimanche (départ à 11h, heure locale, soit 4h du matin en France).

