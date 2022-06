Peugeot révèle la répartition de son line-up pour Monza

Charger le lecteur audio

B.V., Le Mans - Alors que la semaine mancelle bat son plein, les débuts de la Peugeot 9X8 dans la catégorie Hypercar du FIA WEC approchent à grands pas, prévus dans un mois aux 6 Heures de Monza.

En vue de cette échéance, le constructeur au lion vient de présenter la composition de ses deux trios de pilotes. Peugeot avait annoncé son line-up dès février 2021, mais on apprend désormais que Paul Di Resta, Mikkel Jensen et Jean-Éric Vergne se partageront le volant de la #93, le Danois et le Français ayant déjà fait équipe chez G-Drive Racing en 2020.

En parallèle, la #94 rassemblera Loïc Duval, Gustavo Menezes et James Rossiter. Initialement pilote de réserve, ce dernier prend pour une durée indéterminée la place laissée vacante par Kevin Magnussen, parti en Formule 1 chez Haas.

"La formation de ces équipages pour la première épreuve à Monza est le fruit de multiples séances d'essais, d'analyses de datas, d'affinités de pilotage et individuelles", déclare Olivier Jansonnie, directeur technique du programme Endurance de Peugeot Sport. "Au cours de la conception et du développement de 9X8, chacun apporte une expérience, une sensibilité technique et un esprit d'équipe indispensables pour le programme." Programme qui va donc être lancé par cette participation aux 6 Heures de Monza, avant une première saison complète en WEC l'an prochain avec le retour au Mans à la clé.

À noter également que si Peugeot n'est pas en piste cette semaine au Mans, la marque est mise à l'honneur au musée des 24 Heures par une exposition jusqu'à fin septembre, tandis que la 9X8 est mise en avant dans le village avec par ailleurs une séance de dédicaces par l'un de ses pilotes, Gustavo Menezes, ce samedi à 18h45.

"Nous avons souhaité être proches de nos fans dès cette édition qui préfigure notre arrivée en 2023", ajoute Phil York, directeur marketing et communication. "Nous voulions que Peugeot leur offre un set-up inédit, plein d’allure, ouvert et amical, qui brise les codes et permette de partager nos passions ! L’exposition dédiée à Peugeot au Musée des 24 Heures du Mans ainsi que notre espace dans le Village du circuit devraient les combler."