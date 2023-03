Peugeot : Sebring, un premier juge de paix avant les 24H du Mans

Charger le lecteur audio

Dans une semaine, la saison 2023 du Championnat du monde d'Endurance de la FIA débutera du côté de Sebring, où se tiendront les 1000 Miles. La campagne à venir est particulièrement attendue alors que les LMDh (Porsche Penske, Cadillac) ainsi que de nouvelles LMH (Ferrari, Vanwall) vont faire leur entrée en lice aux côtés des structures qui ont fini la saison précédente dans la catégorie Hypercar, à savoir Toyota, Glickenhaus et Peugeot.

La marque française sera évidemment particulièrement scrutée après une participation discrète et marquée par des problèmes de fiabilité à la fin de saison 2022. En cela, la manche floridienne organisée sur le bosselé et cassant circuit de Sebring (ainsi que le Prologue ce week-end) sera un véritable stress test de la 9X8 évoluée qui sera chargée de lancer la première campagne complète du Lion depuis son retour au sommet de l'Endurance mondiale, après plus de 10000 km d'essais durant l'hiver.

"Nous avons accomplis un grand nombre de kilomètres pour améliorer la performance de la voiture et valider sa fiabilité. Nous attaquons cette saison avec beaucoup d'enthousiasme et une équipe qui a envie de se battre. C'est une grande fierté d'intégrer ce championnat et de faire face à de grands constructeurs et des grands noms de l'Endurance", souligne Jean-Marc Finot, vice-président directeur de Stellantis Motorsport, avant d'expliquer les objectifs de la structure basée à Satory. "Se battre pour la victoire, pour toutes les courses. Après nous savons que rien n'est acquis, cela va être dur et nous ne sommes pas les seuls sur la grille à avoir cet objectif."

Pour Olivier Jansonnie, directeur technique de Peugeot Sport, il est en tout cas clair que Sebring sera un premier juge de paix sur la route menant vers les 24 Heures du Mans en juin : "Commencer la saison en Floride, au sortir de l'hiver, est un grand privilège que nous apprécions. Ce circuit accidenté est très exigeant pour les liaisons au sol et les transmissions. Même si la course est plus courte, avoir passé Sebring sans encombre est une condition nécessaire pour aborder les 24 Heures du Mans, même si nous savons que cela ne sera pas suffisant car rien ne peut remplacer une réelle course de 24 heures."