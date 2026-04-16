Peugeot tire du positif d'un Prologue "piégeux" à Imola

Après le report de sa manche d'ouverture au Qatar, le WEC a officiellement lancé sa saison 2026 ce mardi avec le Prologue, disputé sur le circuit d'Imola.

Cette journée offrait à l'ensemble du plateau l'occasion de rouler ensemble pour la première fois, à travers deux séances d'essais programmées de 9h à 12h30, puis de 14h à 18h30. Elle a notamment été marquée par la domination des trois Ferrari 499P - engagées par l'équipe officielle et l'équipe AF Corse - qui ont monopolisé les trois premières places aussi bien le matin que l'après-midi.

Au-delà de cet amuse-bouche de début de saison, qui prolonge encore la dynamique des Hypercar italiennes aperçues en 2025, ce Prologue s'est déroulé dans des conditions très changeantes. Les équipes ont entamé leurs roulages sur une piste détrempée, la pluie faisant ensuite plusieurs apparitions au fil de la journée.

La Peugeot 9X8 n°94 de Loic Duval, Malthe Jakobsen et Théo Pourchaire. Photo de: FIA WEC / DPPI

Si ces conditions ont provoqué trois drapeaux rouges et de nombreuses procédures de Full Course Yellow, elles ont également permis aux écuries de faire rouler leurs prototypes sous la pluie et de récolter des données précieuses dès l'entame de la saison.

"Honnêtement, c'était une journée intéressante parce que… vous savez, quand on a des conditions piégeuses comme celles-là, cela pousse à tester certaines procédures, notamment sur la préparation des pneus et les réglages", a déclaré Emmanuel Esnault, patron de Peugeot Sport.

"On peut mettre en évidence certains défauts de la voiture que l'on ne verrait pas dans des conditions normales, en roulage classique. Les conditions changeantes ont parfois tendance à resserrer les écarts de performance entre les voitures, et cela permet de découvrir quelques détails au niveau des réglages. Donc oui, c'était une bonne journée."

Avec ses deux 9X8 dans le top 10 en fin de journée - confiées aux équipages composés de Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy et Paul Di Resta, ainsi que de Loïc Duval, Théo Pourchaire et Malthe Jakobsen - l'équipe française a pu poursuivre son travail d'adaptation aux nouvelles gommes Michelin, en couvrant plus de 2 000 km.

Propos recueillis par Heiko Stritzke