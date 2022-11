Peugeot, Toyota et Alpine dans le même dixième à Bahreïn

Charger le lecteur audio

Tout en accélérant sensiblement le rythme par rapport au roulage matinal, Peugeot a confirmé son bon niveau de performance à Bahreïn lors de la deuxième séance d'essais libres ce jeudi. Le constructeur français, dont l'Hypercar 9X8 dispute sa troisième épreuve depuis son entrée en lice en juillet dernier, s'est maintenu au sommet de la feuille des temps avec un chrono en 1'49"613 signé par Paul di Resta au volant de la #93. Toyota s'est toutefois fortement rapproché puisque la GR010 Hybrid #8, en lice pour le titre mondial, n'a échoué qu'à 45 millièmes de la référence aux mains de Brendon Hartley. Le trio de tête est complété par l'Alpine, grâce à Matthieu Vaxiviere, à seulement 77 millièmes. L'équipe tricolore, qui aligne pour la dernière fois son proto ex-LMP1, tentera de priver Toyota d'un nouveau titre mondial, même si Nicolas Lapierre affiche autant de prudence que d'ambition.

"On ne partira pas favoris pour cette course car il y a beaucoup de lignes droites sur cette piste, ce qui conviendra probablement plus à la Toyota", a rappelé le pilote français à Motorsport.com. "Mais le système hybride ne peut être déclenché qu'à 190 km/h par rapport à l'an dernier, donc ils auront peut-être un peu plus de mal au niveau de la motricité et de la dégradation pneumatique. Dans le secteur 2, on n'est pas si mal non plus car notre voiture est plus légère. Mais globalement, on pourrait perdre un peu plus de temps avec les LMP2 dans le trafic, c'est vraiment difficile de les doubler. Espérons que ce soit une course ouverte, et une chouette bagarre."

La Toyota pourrait avoir un petit avantage dans le trafic.

La Toyota #7 a pris la quatrième place de la deuxième séance, décidément très serrée, à 0"160. En revanche, la Peugeot #94 est un peu plus loin au classement mais a tout de même enchaîné les tours, impliquant un probable programme différent et concentré exclusivement sur les longs relais.

Dans une séance brièvement interrompue par deux Full Course Yellow, c'est de nouveau AF Corse qui a signé le meilleur temps de la catégorie LMP2 en 1'51"787 devant United Autosports et WRT. Ces trois autos devancent la deuxième Hypercar de Peugeot. En LMGTE Pro, Porsche garde la main avec la #92, suivie par les deux Ferrari AF Corse et par la voiture sœur, qui devance l'unique Corvette engagée. Le meilleur temps du LMGTE Am a été signé par la Porsche #46 de Team Project 1.

Une troisième et dernière séance d'essais libres aura lieu vendredi à Sakhir, avant la séance de qualifications, d'abord dévolue aux GT puis au prototypes.

8H de Bahreïn - Essais Libres 2

Propos recueillis par Rachit Thukral