Un plateau record avec Peugeot et Penske pour 2022

Pour son dixième anniversaire et sa dixième saison, le FIA WEC peut se targuer de présenter un plateau alléchant. Le Championnat du monde d'Endurance a dévoilé ce mercredi la liste des engagés pour l'année 2022, avec un total de 39 concurrents qui constitue tout simplement un record. Ils seront 6 en Hypercar, 15 en LMP2, 5 en LMGTE Pro et 13 en LMGTE Am.

La catégorie reine compte dans ses rangs les deux GR010 Hybrid du Toyota Gazoo Racing ainsi qu'une Glickenhaus 007 LMH, et l'Alpine A480 ex-LMP1 comme l'an passé. Une liste à laquelle vient s'ajouter, comme prévu, l'engagement de Peugeot avec ses 9X8, qui porteront les numéros 93 et 94. Le constructeur français doit toutefois encore confirmer la date à laquelle il fera réellement son entrée en compétition, et l'on sait que le Lion n'exclut pas de manquer la première manche à Sebring, et même les 24 Heures du Mans s'il estime que son Hypercar n'est pas suffisamment prête.

La catégorie LMP2 fait de nouveau la part belle à Oreca, puisque le constructeur français fournira la totalité du plateau où l'on retrouve notamment le Team Penske, pour un grand retour en Europe avec un équipage où l'on verra notamment à l'œuvre le vétéran Emmanuel Collard, associé à Dane Cameron et Felipe Nasr. Ce dernier pourra ainsi préparer à merveille son avenir avec Porsche en LMDh, le constructeur allemand étant associé pour ce futur programme à... Penske.

Outre les pilotes annoncés ces derniers jours par certaines équipes, et ceux qui le seront ultérieurement, on note l'arrivée en WEC de la jeune Lilou Wadoux, choisie par le Richard Mille Racing.

En LMGTE Pro, l'arrivée de Corvette en WEC avec une seule C8.R est confirmée, ce qui viendra mettre du piment dans le duel opposant les deux Ferrari AF Corse aux deux Porsche 911 RSR. Enfin, le LMGTE Am réunit 13 autos avec notamment trois Aston Martin Vantage.

"Le Championnat d'Endurance de la FIA a bien grandi !", observe Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest. "Pour fêter les dix ans du WEC, la grille de départ dévoile un nombre de concurrents inégalé. Les enjeux et nouveautés de cette année sont majeurs, tant sur le plan sportif que dans la continuité de notre stratégie en matière de RSE. À ce titre, l'introduction d'un biocarburant 100% renouvelable, l'Excellium Racing 100 développé par notre partenaire TotalEnergies, est un accomplissement dont nous sommes particulièrement fiers. Je souhaite à tous les concurrents, engagés en Hypercar, en LMP2, en GTE, une excellente saison et leur donne rendez-vous le vendredi 18 mars prochain pour le départ des 1000 Miles de Sebring."

Les engagés pour la saison 2022 du WEC

N° Équipe Voiture Pilotes confirmés Hypercar - 6 voitures 7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi José María López 8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa 36 Alpine Elf Matmut Alpine A480-Gibson André Negrão Nicolas Lapierre Matthieu Vaxiviere 93 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 Paul di Resta NC NC 94 Peugeot TotalEnergies

Peugeot 9X8 Loïc Duval NC NC 708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Olivier Pla NC NC LMP2 - 15 voitures Équipages Pro/Am en gras 1 Richard Mille Racing

Oreca 07-Gibson Lilou Wadoux TNC NC 5 Team Penske

Oreca 07-Gibson Felipe Nasr Dane Cameron Emmanuel Collard 9 Prema Team Orlen Oreca 07-Gibson Robert Kubica Louis Delétraz Lorenzo Colombo 10 Vector Sport Oreca 07-Gibson Nico Müller Sébastien Bourdais Ryan Cullen 22 United Autosports Oreca 07-Gibson Phil Hanson Filipe Albuquerque Will Owen 23 United Autosports Oreca 07-Gibson Oliver Jarvis Alex Lynn Josh Pierson 26 G-Drive Racing Oreca 07-Gibson Rene Binder James Allen NC 28 JOTA Oreca 07-Gibson Ed Jones Jonathan Aberdein Oliver Rasmussen 31 WRT Oreca 07-Gibson Sean Gelael NC NC 34 Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson Jakub Smiechowski Alex Brundle Esteban Gutiérrez 35 Ultimate Oreca 07-Gibson Jean-Baptiste Lahaye Matthieu Lahaye Francois Heriau 38 JOTA Oreca 07-Gibson Roberto Gonzalez António Félix da Costa Will Stevens 41 RealTeam by WRT Oreca 07-Gibson Rui Andrade NC NC 44 ARC Bratislava Oreca 07-Gibson Miro Konopka Mathias Beche Tijmen van der Helm 83 AF Corse Oreca 07-Gibson François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera GTE Pro - 5 voitures 51 AF Corse Ferrari 488 GTE Alessandro Pier Guidi NC 52 AF Corse Ferrari 488 GTE Miguel Molina NC 64 Corvette Racing Corvette C8.R Nick Tandy Tommy Milner 91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Gianmaria Bruni Richard Lietz 92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Kévin Estre Michael Christensen GTE Am - 13 voitures 21 AF Corse

Ferrari 488 GTE Simon Mann Christoph Ulrich Toni Vilander 33 TF Sport

Aston Martin Vantage Ben Keating

NC NC 46 Team Project 1

Porsche 911 RSR-19 Matteo Cairoli

NC NC 54 AF Corse Ferrari 488 GTE Thomas Flohr NC NC 56 Team Project 1 Porsche 911 RSR-19 Thomas Preining NC NC 60 Iron Lynx

Ferrari 488 GTE Claudio Schiavoni

NC NC 71 Spirit of Race Ferrari 488 GTE Pierre Ragues Franck Dezoteux NC 77 Dempsey-Proton Racing

Porsche 911 RSR-19 Christian Ried NC NC 85 Iron Dames Ferrari 488 GTE Rahel Frey NC NC 86 GR Racing

Porsche 911 RSR-19 Michael Wainwright NC NC 88 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR-19 Julien Andlauer NC NC 98 Aston Martin Racing

Aston Martin Vantage Paul Dalla Lana Nicki Thiim David Pittard 777 D'station Racing Aston Martin Vantage Satoshi Hoshino NC NC