Pneus froids en WEC : la FIA répond aux critiques qui enflent

La FIA a réagi aux critiques visant l'interdiction de la chauffe des pneus en WEC, alors que plusieurs accidents ont eu lieu à Spa-Francorchamps le week-end dernier. L'instance internationale a rappelé, par la voix de son directeur des compétitions sur circuit, que cette mesure mise en place cette année était absolument nécessaire. Auparavant, les équipes préchauffaient les pneus grâce à des systèmes installés derrière leurs stands.

"L'abandon de la chauffe des pneus était une étape indispensable du point de vue de la pérennité environnementale, et c'était un point sur lequel la Commission Endurance de la FIA s'était mise d'accord dans le cadre de la feuille de route du WEC à long terme", tient à rappeler Marek Nawarecki. "Il est important de rappeler que depuis un certain nombre d'années déjà, plusieurs championnats à travers le monde, y compris en Endurance, n'ont pas recours à des systèmes de chauffe des pneus. La nature de chaque accident est différente et chaque cas doit être examiné avant de tirer des conclusions."

Brendon Hartley est sorti de la piste lors des qualifications à Spa.

Parmi les accidents qui ont fait naître les critiques, il y a eu la sortie de piste de Brendon Hartley dans son tour de sortie avec la Toyota GR010 Hybrid en qualifications, au sommet du Raidillon, ou encore la perte de contrôle d'Antonio Fuoco en course, alors qu'il venait de quitter les stands au volant de la Ferrari 499P.

Tout au long du week-end, le sujet a nourri les conversations dans le paddock de Spa. Kamui Kobayashi a évoqué une interdiction "follement dangereuse", quand d'autres ont demandé un retour en arrière. "Il est temps de réfléchir sérieusement à la question, car elle a des ramifications importantes pour la sécurité", a alerté Antonello Coletta, directeur du programme Hypercar de Ferrari.

Chez Peugeot, Jean-Éric Vergne a laissé entendre que l'opinion des pilotes n'étaient pas prise en compte par les instances sur ce sujet. "Je ne crois pas que les pilotes puissent faire entendre leur voix dans la prise de décision", a-t-il répondu dans l'optique d'un éventuel changement avant les 24 Heures du Mans.

Pour les 6 Heures de Spa-Francorchamps, la FIA avait mis des mesures en place, particulièrement devant le différentiel de vitesse entre une voiture quittant les stands en pneus froid et une autre arrivant lancée à pleine vitesse. Des drapeaux blancs indiquant une voiture plus lente ont ainsi été fréquemment utilisés entre les virages 1 et 4, de la Source jusqu'au Raidillon, et ce dès les essais libres. À partir de la deuxième journée, un signal lumineux blanc a été ajouté en bord de piste pour renforcer cette prévention.

Manufacturier unique de la catégorie Hypercar, Michelin a par ailleurs reçu l'autorisation exceptionnelle de proposer trois spécifications de gommes slicks au lieu de deux pour le week-end belge, de manière à permettre à chaque équipe d'avoir plus de marge d'adaptation dans les conditions météorologiques changeantes.

Propos recueillis par Gary Watkins