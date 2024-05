Porsche confirme devant Ferrari et Peugeot à Spa

Après avoir signé le meilleur temps des EL2 hier, la Porsche Penske #6 a confirmé ce samedi matin lors des des derniers essais libres avant les qualifications de cet après-midi, avec un temps de 2'04"125. Comme hier également, c'est une Ferrari qui est en seconde position, la #51 cette fois-ci, la 499P LMH ayant signé un temps à 0"215 de la 963 LMDh.

C'est serré derrière puisque l'on retrouve la Peugeot 9X8 #93 au troisième rang, à seulement 0"017 de la Ferrari et 0"017 devant l'autre 499P officielle en quatrième place. Le top 5 est complété par la BMW M Hybrid V8, à 0"340 de la tête.

Suivent ensuite les deux Toyota GR010 Hybrid LMH, la #7 devant la #8, respectivement à 0"348 et 0"386. En huitième place, on retrouve la première Alpine A424 LMDh, dernière voiture dans la seconde des leaders, à 0"641. La seconde BMW (+1"449) et la Porsche cliente #12 de Jota (+1"459) ferment le top 10. On retrouve la seconde Alpine et la seconde Peugeot juste en dehors des dix premières places de la catégorie.

L'Isotta Fraschini ferme la marche en Hypercar, à quasiment huit secondes du temps de la Porsche.

6H de Spa - Essais Libres 3