Porsche ne craint pas de "guerre technologique" entre LMH et LMDh

Porsche a conçu son prototype 963, qui marquera en 2023 son retour au plus haut niveau de l'Endurance depuis 2017, sous l'égide de la réglementation LMDh. Une voie qui permet d'engager également cette machine outre-Atlantique, dans la catégorie GTP du championnat IMSA. Tout comme Cadillac, Porsche alignera deux autos la saison prochaine en WEC face à des Hypercars répondant à la réglementation LMH, solution choisie par Ferrari, Peugeot et Toyota.

Le fait que ces deux réglementations s'affrontent sera, selon Thomas Laudenbach, l'assurance de ne pas voir les constructeurs ayant opté pour le LMH s'engouffrer dans une guerre économique visant à développer leurs machines plus que de raison. Les LMH et les LMDh feront en effet l'objet d'une Balance de Performance (BoP) pour garantir des chances équitables à tous les concurrents.

"Je ne suis pas trop préoccupé par une guerre technologique de ce côté, car ils courent contre des LMDh, donc ça n'aurait pas de sens pour eux de laisser leur budget exploser", explique à Motorsport.com le directeur de Porsche Motorsport. "Non, je ne pense pas que ça se produira. Je vois le... Je ne dirais pas le problème, je dirais le défi pour les organisateurs, qui est de donner une chance équitable à tout le monde. C'est une tâche difficile pour l'ACO et la FIA. J'espère qu'ils y parviendront, car nous serons alors réellement face à une nouvelle ère de l'Endurance."

Porsche a noué un partenariat avec le Team Penske pour la mise en place de ce nouveau programme en prototype, qui impliquera un total de quatre voitures d'usine (deux en WEC, deux en IMSA), en plus de celles vendues par la suite à des écuries clientes. La stabilité promise par la nouvelle réglementation LMDh a été décisive pour susciter l'intérêt de Porsche mais aussi de BMW et Acura.

"Les constructeurs qui arrivent doivent faire un gros investissement et disposent désormais d'une plateforme stable pour le rentabiliser", explique Jonathan Diuguid, patron de Penske Motorsport. "Les gens autour de la table qui ont permis d'en arriver là – l'IMSA, la FIA et l'ACO – se sont finalement entendus et ont décidé que c'était la voie à suivre pour l'avenir de l'Endurance. Je pense que l'on va voir les fruits de tout ce travail, de tous ces compromis et de toutes ces discussions."

"Dans les années à venir, je crois que l'on aura une catégorie très forte de constructeurs de haut niveau en prototype, dans les deux championnats [WEC et IMSA]. En plus de ça, il existe un modèle efficace du point de vue budgétaire pour pouvoir disputer ces courses légendaires à Daytona, au Mans et à Sebring. Le LMDh fait parfaitement le travail de ce point de vue, avec une conception aérodynamique à l'image de la marque, un moteur que l'on choisit d'utiliser. Et le championnat prend beaucoup de temps pour donner des garanties de parité au niveau du budget et de la performance, afin qu'il ne s'agisse pas d'une course économique dans laquelle les seuls qui gagnent sont ceux qui dépensent le plus."

Propos recueillis par Charles Bradley