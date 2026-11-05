Portrait

WEC

Eduardo Barrichello : comment le fils de Rubens trace sa propre route

Après avoir pris conscience des réalités financières de la filière monoplace, le fils de l'ancien pilote de F1 Rubens Barrichello a trouvé sa place en endurance, avec l'ambition de rejoindre un jour la catégorie Hypercar.

Rachit Thukral

Publié: 5 nov. 2026, 15:00

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : FIA WEC / DPPI

Au cours des deux dernières années, Eduardo Barrichello s'est progressivement imposé comme un pilote de plus en plus incontournable en endurance. Que ce soit en WEC ou en IMSA, ses performances au volant de l'Aston Martin Vantage GT3 ont attiré l'attention. Après avoir terminé troisième de la catégorie GTD et décroché un podium aux 24 Heures du Mans, il apparaît déjà comme un candidat potentiel aux programmes Hypercar et GTP du constructeur britannique dans un avenir proche.

Au vu de sa vitesse et de sa maturité en piste, on pourrait facilement croire qu'il est un pilote GT expérimenté, plutôt qu'un compétiteur qui n'en est qu'à sa deuxième année dans la discipline. En réalité, son parcours a été assez atypique, à commencer par ses premiers pas dans le sport automobile.

Ce n'est pas son père, l'ancien pilote de Formule 1 Rubens Barrichello, qui lui a transmis le virus de la course. Ce sont plutôt les membres de la famille de sa mère, eux aussi très liés au sport automobile, qui ont éveillé sa passion. Très vite, il a commencé à envisager la compétition comme une éventuelle carrière professionnelle.

"Sincèrement, cela ne vient pas de la famille de mon père, mais de celle de ma mère", explique-t-il à Motorsport.com lorsqu'il évoque ses débuts en compétition. "Mes parents se sont rencontrés parce que mon père avait quelques amis sur les circuits et qu'ils ont décidé de voyager ensemble. Ma mère [Silvana] était la cousine [des pilotes Affonso et Felipe Giaffone]. Mes parents se sont donc rencontrés et les deux côtés de ma famille sont composés de pilotes ou de personnes liées à la course."

"J'ai commencé à courir parce que l'un de mes cousins, Tiago, qui était à l'école avec moi, s'est lancé dans le karting. Il m'a invité à venir voir une course et c'était génial. J'ai simplement regardé et j'ai trouvé ça fantastique. J'ai tout de suite eu envie de courir moi aussi."

Des débuts tardifs en karting

Eduardo Barrichello et Rubens Barrichello

Photo de: Cody Schindel

Barrichello a d'abord fait ses armes à la maison sur un simulateur, apprenant les subtilités de la discipline dans le monde virtuel avant d'avoir l'occasion de mettre ses connaissances en pratique sur la piste.

"Au début, mon père était très réticent. Il ne voulait pas vraiment me donner un kart, mais il a fini par m'offrir un simulateur, ce qui était plutôt sympa", se souvient-il. "Il m'a demandé de faire preuve de discipline. Je crois que j'avais neuf ou dix ans lorsqu'il m'a dit que, si je remportais quelques courses et quelques titres dans une ligue en ligne, il m'offrirait un kart. Quelques mois plus tard, il m'en a acheté un et j'ai commencé à courir. Depuis, je n'ai jamais arrêté."

Mais débuter le karting en compétition à l'âge de 11 ans plaçait Barrichello dans une position désavantageuse par rapport à ses concurrents.

"Je me sentais vraiment vieux", raconte-t-il. "Certains garçons présents avaient commencé à six ans. J'avais donc vraiment l'impression d'avoir du retard. J'ai presque commencé directement chez les juniors, qui constituent déjà l'une des catégories les plus élevées en karting. C'était donc très difficile au début."

Le Brésilien devait rattraper son retard sur la concurrence. Seuls le travail et la discipline pouvaient lui permettre de combler cet écart.

"J'avais 11 ans lors de ma toute première course en compétition. Franchement, je n'étais pas un très bon pilote, mais j'essayais simplement de m'amuser tout en m'investissant beaucoup. J'ai dû manquer pas mal de jours d'école, ce qui était plutôt une bonne chose, et je devais aussi beaucoup m'entraîner sur le simulateur, comme mon père me le répétait toujours."

"Mais ce qui est bien, c'est que mon père ne s'est jamais vraiment inquiété de savoir si j'allais devenir footballeur ou pilote automobile. Il voulait simplement que j'essaie d'être le meilleur dans ce que je faisais. Cela m'a beaucoup aidé quand j'étais enfant."

"J'ai fait beaucoup de sacrifices étant jeune. Tous tes amis commencent à aller à des fêtes et à sortir, alors que tu dois te coucher tôt pour aller sur le circuit le lendemain matin. Je pense que cela apprend beaucoup de choses. Cela impose une certaine maturité dès le plus jeune âge. Je suis heureux d'en être là aujourd'hui. Tout le travail que j'ai fourni à l'époque a peut-être fini par payer."

Un passage éphémère en monoplace

Eduardo Barrichello (Pabst Racing)

Photo de: USF2000

Après plusieurs années en karting, Barrichello est passé à la monoplace en 2018, en débutant dans le championnat américain de Formule 4. Deux ans plus tard, il a terminé vice-champion de l'US F2000 derrière Christian Rasmussen, aujourd'hui vainqueur de courses en IndyCar.

Cette performance l'a conduit à traverser l'Atlantique pour rejoindre le Championnat d'Europe de Formule Régionale. Mais les réalités financières de la monoplace n'ont pas tardé à se rappeler à lui. Pour sa première saison chez JD Motorsport, une petite structure, il n'a inscrit aucun point. Son transfert chez Arden l'année suivante ne lui a pas davantage permis de rivaliser avec les équipes de référence du championnat, comme Prema et ART, qui disposaient de moyens bien supérieurs.

Finalement, Barrichello n'a eu d'autre choix que de renoncer à son rêve de suivre les traces de son père jusqu'en Formule 1.

"Aujourd'hui, particulièrement en monoplace, les sommes investies et l'argent que les familles sont prêtes à consacrer à leurs enfants… Pour certains, cela finit par payer et ils arrivent en F1, mais les sommes en jeu sont tout simplement folles et nous n'avions pas vraiment les moyens de suivre."

"J'ai donc décidé d'arrêter. À un moment donné, il faut faire un choix mature et essayer de se tourner vers quelque chose qui pourra vous rapporter de l'argent. Au bout du compte, les questions financières sont très importantes pour fonder une famille et tout le reste."

Ayant abandonné ses ambitions en F1, Barrichello est rentré au Brésil pour participer au championnat national de Stock Car. Au volant d'une Toyota Corolla, dans la même équipe que son père, il a rencontré un succès considérable, terminant troisième lors de sa deuxième saison, derrière Gabriel Casagrande et un certain Felipe Massa.

"Après la Formule Régionale européenne, mon premier choix a été de rentrer au Brésil, dans l'idée de devenir coéquipier de mon père et d'apprendre à ses côtés. Cela m'a vraiment aidé dans ma carrière", explique-t-il. "Je venais de la monoplace et j'ai fait équipe avec de très bons pilotes. Mon père était l'un de mes coéquipiers, Tony Kanaan en était un autre. J'ai également côtoyé [le champion de FRECA 2020] Gianluca Petecof, un très bon pilote qui a lui aussi atteint la Formule 2."

Une nouvelle famille en endurance

Eduardo Barrichello

Photo de: Art Fleischmann

Après deux années au Brésil, Barrichello a eu l'occasion de participer pour la première fois à un championnat du monde en rejoignant Racing Spirit of Léman dans la catégorie LMGT3 du WEC.

Cette première campagne s'est révélée décisive. Au volant de son Aston Martin Vantage GT3, il a décroché la pole position devant son public à São Paulo, avant de terminer troisième de la course aux côtés de Valentin Hasse-Clot et Anthony McIntosh. À l'issue de la saison, le WEC lui a décerné le titre de "Révélation de l'année".

Barrichello reconnaît que le passage au GT représentait un défi majeur, mais il s'est rapidement adapté à son nouvel environnement.

"C'est comme changer de discipline, tant la voiture est différente. Il faut la piloter d'une manière complètement différente, mais j'ai beaucoup travaillé sur simulateur", explique-t-il. "Je pourrais probablement vous dire que j'ai passé des millions d'heures sur le simulateur, simplement pour m'adapter à une voiture plus lourde, moins rapide dans les virages et qui demande une technique différente."

"Bien sûr, mon père était là pour m'aider et me conseiller sur ce que je devais tester et essayer. J'ai également continué à tout tenter, notamment en regardant des caméras embarquées. Je me suis finalement adapté très rapidement, ce qui était assez inattendu. Aujourd'hui, cela me semble tout à fait naturel."

Ses performances, notamment lors de ses débuts en IMSA à Indianapolis, où il avait été appelé en remplacement, ont attiré l'attention de Ian James, le patron de l'équipe Heart of Racing, qui l'a recruté pour un double programme en 2026.

Au volant de l'Aston Martin n°27 aux côtés de Tom Gamble et Zacharie Robichon, sa saison en IMSA a démarré de manière idéale. Il a décroché des podiums de catégorie lors des deux grandes épreuves du championnat, à Daytona et Sebring. Une nouvelle deuxième place à Laguna Seca lui a permis de rester dans la course au titre, mais il a finalement terminé troisième du classement après que des problèmes électroniques ont affecté sa voiture avant le départ de la finale de Petit Le Mans.

En parallèle, Barrichello a connu une campagne tout aussi solide en WEC avec ses coéquipiers Gray Newell et Jonny Adam. Il a signé un podium mémorable aux 24 Heures du Mans et a également décroché la pole position à Austin, où il a ensuite terminé troisième.

"C'est compliqué de disputer les deux championnats, notamment parce que les approches de la compétition sont différentes en WEC et en IMSA. Nous avons signé quelques podiums et quelques pole positions, ce qui est chouette. C'est une année réussie et je suis vraiment heureux. C'est une expérience agréable, mais je mentirais si je disais que ce n'est pas épuisant. Je pense avoir disputé plus de 20 week-ends de course dans l'année, ce qui représente beaucoup. Mais je dois être reconnaissant pour cette opportunité."

Eduardo Barrichello en WEC

Photo de: FIAWEC - DPPI

Barrichello a conservé sa catégorisation Silver pour 2027, ce qui permettrait à Heart of Racing de l'aligner à nouveau dans les deux championnats.

À 25 ans, le Brésilien nourrit également l'ambition de franchir un nouveau cap en rejoignant les catégories Hypercar et GTP. Heart of Racing est aussi impliquée dans les programmes officiels d'Aston Martin avec la Valkyrie LMH. Mais le pilote comme l'équipe savent qu'une telle promotion dès 2027 serait prématurée.

"Oui, j'adorerais. Mon objectif est de courir en Hypercar et nous avons justement cette voiture dans l'équipe. Elle progresse. Je suis presque certain qu'elle décrochera bientôt un podium en WEC. Le line-up est également très bon, avec d'excellents pilotes. C'est intéressant pour moi de pouvoir participer à quelques essais de temps en temps. Je peux essayer d'apprendre à leur contact et, je l'espère, ils me donneront un jour l'occasion de prendre le volant."

Alors que la saison 2026 du WEC touche à sa fin avec l'épreuve de Monza ce week-end, Eduardo Barrichello a déjà largement démontré qu'il était un pilote à part entière. Il peut toujours compter sur les conseils de son père, mais il a désormais atteint un stade de sa carrière où il est de plus en plus capable de voler de ses propres ailes.

"Je ne suis plus un enfant. Bien sûr, il essaie de m'aider et, chaque fois que j'ai une question, il est toujours prêt à me conseiller et à faire tout ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, je peux me débrouiller seul. Je dispute une vingtaine de semaines de course par an. Il n'est pas avec moi, car il a ses propres activités. Mais, bien sûr, c'est mon père et, lorsque j'ai besoin de lui, il est toujours là."

"Bien sûr, le fait de s'appeler Barrichello aide, mais il ne m'a jamais placé en pole position et il n'a jamais gagné une course à ma place. Quand je suis au volant, c'est moi qui pilote. Au début, c'était très agréable d'avoir à mes côtés quelqu'un d'aussi expérimenté, qui avait notamment connu autant de succès en F1 et dans les différentes catégories auxquelles il a participé. C'est un plaisir. C'est vraiment agréable et je suis très reconnaissant de l'avoir à mes côtés, mais aujourd'hui, je peux me débrouiller seul."

La suite de sa carrière reste à écrire, mais il semble désormais acquis que Rubens ne sera pas le seul Barrichello à laisser son empreinte en sport automobile.

Eduardo Barrichello

Photo de: FIAWEC - DPPI

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent McLaren intègre Grégoire Saucy à son équipe Hypercar en WEC pour la saison 2027

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Rachit Thukral





Bagnaia compte les jours avant la fin de son aventure avec Ducati en MotoGP



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



1 j



Bagnaia compte les jours avant la fin de son aventure avec Ducati en MotoGP





Marco Bezzecchi ne renonce pas à la lutte pour le titre MotoGP



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



1 j



Marco Bezzecchi ne renonce pas à la lutte pour le titre MotoGP





Le prometteur GP de Malaisie de Johann Zarco s'achève sur un problème moteur



MotoGP



MotoGP



GP de Malaisie



3 j



Le prometteur GP de Malaisie de Johann Zarco s'achève sur un problème moteur

Dernières actus





Eduardo Barrichello : comment le fils de Rubens trace sa propre route



WEC



WEC WEC 6 min



Eduardo Barrichello : comment le fils de Rubens trace sa propre route





Pedro Acosta signe un contrat de sponsoring avec Monster Energy



MotoGP



MGP MotoGP 1 h



Pedro Acosta signe un contrat de sponsoring avec Monster Energy





Jorge Martín apte pour les EL1 avant de revoir les médecins au Qatar



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Qatar



1 h



Jorge Martín apte pour les EL1 avant de revoir les médecins au Qatar





Comment Mercedes peut décrocher le titre constructeurs au Brésil



Formule 1



F1 Formule 1



GP de São Paulo



2 h



Comment Mercedes peut décrocher le titre constructeurs au Brésil

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire