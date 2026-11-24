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Pourquoi Peugeot quitte le WEC

Alors que Stellantis réduit son engagement dans le sport automobile, retour sur le retrait de Peugeot du WEC et ses conséquences.

Rachit Thukral

Publié: 24 nov. 2026, 09:24

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La décision de Peugeot de se retirer du Championnat du monde d'endurance à la fin de la saison 2026 a constitué une véritable surprise.

Le constructeur français avait été l'un des premiers grands acteurs du secteur automobile à s'engager dans la nouvelle réglementation Hypercar. Il avait fait ses débuts à la mi-saison 2022, six mois avant l'arrivée de la vague suivante de concurrents dans la catégorie.

Même si les résultats sont restés en deçà des attentes, Peugeot a maintenu son engagement dans le championnat et a étudié l'an dernier le développement d'une toute nouvelle voiture pour résoudre ses problèmes de compétitivité. La marque a finalement choisi de faire évoluer le concept de la 9X8 existante, en profitant d'un nouveau règlement accordant des jokers d'évolution supplémentaires aux constructeurs en difficulté.

Il se serait agi de la deuxième refonte majeure de cette LMH à moteur V6, après une évolution d'ampleur similaire en 2024, qui avait notamment vu l'apparition d'un aileron arrière et l'abandon de l'effet de sol.

Le développement de la 9X8 "evo2" était déjà bien avancé, la voiture ayant effectué ses premiers tours de roue en juillet. Les derniers essais étaient prévus au Castellet, dans le sud de la France, avant un passage dans la soufflerie de Windshear à la mi-décembre.

Lors de la finale du WEC à Monza, ce mois-ci encore, les membres de l'équipe Peugeot préparaient la saison à venir. Le directeur de l'équipe, Emmanuel Esnault, avait notamment révélé que l'homologation de la voiture était prévue en janvier.

Pourtant, quelques semaines plus tard, le conseil d'administration de Stellantis a décidé de mettre un terme à tous les programmes d'usine basés à Satory. Le projet WEC a été immédiatement abandonné, tandis que Citroën et Opel ne se voient accorder qu'une saison supplémentaire en Formule E avant de devoir mettre fin à leurs activités.

Theo Pourchaire, Opel GSE Formula E Team

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

L'explication officielle

Dans un communiqué de presse, Stellantis a déclaré vouloir "recentrer ses activités et ses ressources en sport automobile sur la compétition client et le développement de véhicules hautes performances".

Concrètement, les programmes d'usine déficitaires vont être abandonnés, tandis que des marques comme Lancia pourront continuer à vendre des voitures de rallye à des clients avec une marge bénéficiaire. L'expertise technique acquise par Stellantis en WEC, en Formule E et dans d'autres championnats servira à développer des "modèles exclusifs hautes performances pour Alfa Romeo et Maserati, ainsi que de nouvelles variantes de modèles déjà en production chez Alfa Romeo, Peugeot, Lancia et Opel".

Le groupe, dont le siège se trouve aux Pays-Bas, a également précisé que cette décision s'inscrivait dans le cadre d'un plan stratégique sur cinq ans, présenté initialement durant l'été, destiné à stimuler sa croissance et sa rentabilité.

Stellantis a par ailleurs indiqué vouloir "conserver et redéployer" ses salariés vers d'autres activités du groupe, sans toutefois préciser comment ces réaffectations seraient organisées.

Sur le papier, la stratégie de Stellantis rappelle celle initialement adoptée par Alpine lors de l'annonce, en 2024, de la fermeture de son programme interne de moteurs de F1. À l'époque, la marque avait annoncé la création du centre "Hypertech Alpine" à Viry, chargé de développer des "véhicules hautes performances et des innovations dans des technologies de pointe". Renault a depuis vendu le site de production de moteurs de Viry à l'entreprise belge Dumarey Group.

Des difficultés financières

Même si Stellantis ne l'a jamais explicitement reconnu, les difficultés financières du groupe ont probablement constitué la principale raison du retrait soudain de Peugeot du WEC. Le cours de l'action Stellantis a chuté de plus de 62% cette année, pour s'établir à seulement 3,20 euros le jour où la décision a été rendue publique. Malgré une légère hausse de son chiffre d'affaires trimestriel, à 37,6 milliards d'euros entre juillet et septembre, le groupe a enregistré une perte proche de 500 millions d'euros. Son bénéfice cumulé sur les neuf premiers mois de l'année n'atteignait que 217 millions d'euros.

L'an dernier, le géant automobile avait enregistré une perte record de 22 milliards d'euros, comprenant une dépréciation de 25,4 milliards liée à ses projets dans les véhicules électriques. Un changement radical pour une entreprise qui avait dégagé un bénéfice record de plus de cinq milliards d'euros l'année précédente.

Ces pertes soudaines reflétaient une tendance plus générale du marché automobile, mais particulièrement marquée chez les constructeurs historiques. Des marques comme Peugeot avaient investi des milliards dans de nouvelles technologies et dans la conception de voitures électriques destinées au grand public, avant de revoir leurs ambitions à la baisse et de suspendre certains lancements, face à une demande très inférieure aux prévisions. La concurrence accrue de Tesla et des nouveaux constructeurs chinois n'a fait qu'aggraver la situation.

Sous la direction de son nouveau PDG, Antonio Filosa, Stellantis mène un vaste programme de réduction des coûts afin de retrouver le chemin de la rentabilité. Il y a seulement quelques mois, Filosa avait annoncé que le groupe dépasserait son objectif initial de six milliards d'euros d'économies d'ici 2027. Alors que plusieurs informations font état de dépenses se chiffrant en centaines de millions d'euros pour l'ensemble de ses programmes sportifs, il est raisonnable de penser que cette décision s'inscrit dans cette politique d'économies.

Stellantis figurait auparavant parmi les groupes les plus investis dans le sport automobile. Mais Filosa a adopté une approche plus radicale, privilégiant les chiffres aux considérations affectives. Or, lorsqu'un grand constructeur automobile nomme un dirigeant animé par cette philosophie, les programmes de compétition sont souvent les premiers à en faire les frais.

Des résultats décevants

En définitive, les résultats décevants de Peugeot ont probablement peu pesé dans la décision finale du conseil d'administration. Il y a un peu plus de dix ans, Peugeot – qui appartenait alors au groupe PSA, ensuite fusionné avec Fiat Chrysler pour donner naissance à Stellantis – avait déjà abandonné son nouveau programme hybride 908, quelques mois seulement avant la première saison du Championnat du monde d'endurance.

À l'époque, Peugeot était un acteur bien plus important en endurance qu'aujourd'hui. Pourtant, le constructeur avait volontairement tourné le dos à ce qui était alors la catégorie LMP1.

#7 Peugeot Sport Total Peugeot 908: Sébastien Bourdais, Anthony Davidson

Photo de: Peugeot Media

De la même manière, Citroën et DS ont connu un certain succès en Formule E ces dernières années. Cette année encore, Stellantis s'était engagé à mettre sur pied une toute nouvelle structure opérationnelle pour l'arrivée d'Opel en Formule E, après le retrait de sa marque sœur DS Automobiles, qui avait mis fin à son accord avec Jay Penske et quitté le championnat.

Des conséquences pour les pilotes et les salariés

Comme les personnes concernées par l'ancien programme moteur de Renault, les salariés doivent désormais choisir entre accepter un autre poste au sein du même groupe ou chercher ailleurs pour continuer à travailler dans la compétition au plus haut niveau.

Stellantis comptait également plusieurs pilotes de premier plan dans ses rangs, dont beaucoup vont devoir trouver un nouvel employeur.

Vainqueur des 24 Heures du Mans, Loïc Duval se retrouvera sans volant l'an prochain. Il courait principalement en WEC depuis la fin de son contrat avec Audi, en 2020.

Plusieurs autres pilotes de l'équipe poursuivront leur carrière en Formule E, notamment Nick Cassidy, Jean-Éric Vergne et Robert Shwartzman. Cassidy et Vergne devront toutefois trouver un nouvel employeur à long terme, puisqu'ils sont sous contrat avec l'équipe Citroën, qui quittera la Formule E à la fin de la saison 2027.

Alex Quinn et Paul Di Resta disputeront le championnat IMSA SportsCar en LMP2, respectivement avec CrowdStrike by APR et United Autosports. Mais la décision de Stellantis les prive d'une possibilité de piloter une Hypercar ou une GTP au plus haut niveau en 2027.

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