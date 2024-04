Pourquoi Toyota ne s'emballe pas après le succès d'Imola

La victoire magistrale aux 6 Heures d'Imola de la Toyota pilotée par Mike Conway, Nyck de Vries et Kamui Kobayashi a évidemment été célébrée comme il se doit par le constructeur japonais, qui garde néanmoins les pieds sur terre. Certes, la GR010 Hybrid a retrouvé de la compétitivité sur le sol italien, mais le succès décroché par la n°7 repose avant tout sur une exécution et une stratégie idéales, là où Ferrari s'est pris les pieds dans le tapis à domicile.

Dominatrice jusqu'à la moitié de l'épreuve, la Scuderia a perdu le contrôle des débats au moment où la pluie est arrivée, retardant beaucoup trop le passage à des gommes adaptées en raison d'une mauvaise interprétation des prévisions météorologiques.

"Je ne pense pas qu'il faille trop s'emballer, parce que c'est une course qui s'est jouée sur une décision pneumatique, pas sur le rythme pur", tempère le directeur technique de Toyota, David Floury. "Si l'on observe le rythme pur, le meilleur temps au tour, Ferrari est quatre dixièmes plus rapide que nous. Nous avons gagné sans être les plus rapides, donc c'était une victoire grâce à la stratégie et à l'exécution de l'équipe."

Le Français souligne d'ailleurs que l'écart de performance mesuré entre la GR010 Hybrid et la 499P à Imola n'est "pas quelque chose dont nous sommes satisfaits", mais que les pilotes ont également joué un rôle décisif pour aller chercher ce premier succès de la saison. Missionné pour les deux dernières heures de course, Kamui Kobayashi a notamment excellé dans la gestion extrême du carburant pour éviter un ultime passage éclair par les stands, et ce tandis que Kévin Estre se montrait particulièrement menaçant au volant de la Porsche 963 LMDh.

"Quand nous avons entamé le dernier relais, nous nous sommes un peu gratté la tête, à se demander comment nous allions y arriver", admet David Floury. "Kamui a fait un travail fantastique en économisant de l'énergie tout en restant en tête. Nous avons fait le boulot : l'équipe a parfaitement exécuté les choses, et Kamui a été brillant à la fin."

Après une manche d'ouverture au Qatar où les Toyota étaient particulièrement discrètes et où Porsche avait dominé, l'évolution de la Balance de Performance (BoP) a modifié la hiérarchie mais le nivellement des performances dans la catégorie Hypercar est encore à ajuster. David Floury le fait remarquer en pointant du doigt les vitesses de pointe, et notamment les 5 à 6 km/h rendus par les GR010 par rapport au Ferrari. Un différentiel "important dans un monde de BoP", avait-il fait remarquer après les qualifications.

En plus de l'ajustement de cette BoP via les critères déjà connus (poids, puissance et énergie par relais), le binôme ACO/FIA dispose cette année d'une corde supplémentaire à son arc, baptisée "power gain", mais qui n'a pas encore été utilisée à ce stade de la saison. Ce levier permettra d'agir directement sur les performances en ligne droite, en jouant sur la puissance maximale de chaque voiture au-dessus des 210 km/h. L'objectif de ce système, testé avec certains constructeurs lors du Prologue à Losail mais encore à inaugurer en compétition, est de mieux harmoniser les performances en tenant compte des capacités d'accélération et de vitesse maximale de chaque Hypercar.

Propos recueillis par Gary Watkins

