Premiers essais bouclés pour la Ferrari 296 GT3

Dévoilée au grand jour en début de semaine, la toute nouvelle Ferrari 296 GT3 a bouclé ses deux premières journées d'essais privés à Fiorano. Dans une robe de camouflage, la future arme de Maranello pour le GT et l'Endurance a limé le bitume italien pour offrir des premiers retours techniques importants aux techniciens et aux ingénieurs.

Ferrari assure que les essais se sont déroulés "sans heurt", en alternant les relais très courts avec des relais plus longs entrecoupés d'arrêts au stand programmés. Directeur général depuis juin dernier, Benedetto Vigna a également assisté en personne à ces premiers essais déterminants pour cette machine amenée à succéder à la glorieuse 488 GT3.

Ferrari n'a pas apporté de précisions quant à la distance couverte par la nouvelle 296 GT3 sur sa piste d'essais, mais le roulage a été confié chaque jour à deux pilotes de la marque, au premier rang desquels le double Champion du monde d'Endurance Alessandro Pier Guidi.

"Je suis ravi de la manière dont les deux journées d'essais se sont passées ici, à Fiorano", a-t-il confié. "La Ferrari 296 GT3 a prouvé qu'elle était une voiture agréable et précise à piloter. Naturellement, à ce stade le travail s'est concentré sur le fait de tester les systèmes et essentiellement sur la fiabilité, et nous sommes ravis des données que nous avons réunies."

Alessandro Pier Guidi, qui défend cette saison son titre en GTE Pro avec toujours à ses côtés James Calado, a partagé cette semaine le premier véritable roulage de la 296 avec son compatriote Andrea Bertolini.

"Je ne peux pas cacher le fait que ces deux derniers jours ont été passionnants, car les attentes sont élevées pour cette voiture", a précisé ce dernier. "Dès les premières étapes du développement, il est déterminant de s'assurer que la voiture puisse répondre aux besoins à la fois des pilotes professionnels et des gentlemen drivers qui seront engagés avec en compétition."

Au terme de ces deux journées d'essais, Ferrari a dévoilé de nouvelles photos de la 296 GT3, que vous pouvez consulter dans le diaporama ci-dessus. Utilisez les flèches ou celles de votre clavier pour passer d'un cliché à l'autre.

