Les qualifs des 6H de Fuji annulées en raison de conditions dangereuses
Les qualifications ont été annulées après seulement une minute en piste, Alpine héritant de la pole position grâce aux temps réalisés en essais libres.
Photo de : FIA WEC / DPPI
Le FIA WEC a annulé les qualifications des 6 Heures de Fuji en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur le circuit samedi après-midi.
Alors que la dernière séance d'essais libres du week-end s'était déroulée sans incident sur une piste humide, une nouvelle averse juste avant les qualifications a fortement réduit la visibilité sur le circuit.
La séance des LMGT3 a débuté comme prévu à 15h00, heure locale, mais a été interrompue au drapeau rouge seulement une minute plus tard après l'accident de François Heriau, pilote Bronze de la Ferrari 296 GT3 n°21 d'AF Corse, au virage 2.
Peu après le retour de toutes les voitures dans la voie des stands, la direction de course a annoncé l'annulation des qualifications des catégories LMGT3 et Hypercar.
Conformément au règlement sportif, la grille de départ de la course de dimanche sera établie sur la base du cumul des temps réalisés lors des trois séances d'essais libres.
La majorité du plateau avait signé son meilleur temps lors des EL2 vendredi après-midi, avant que la piste ne devienne trop humide pour les pneus slicks samedi.
Alpine s'élancera donc en pole position pour la manche japonaise du WEC, après que Victor Martins a signé un meilleur temps en 1'29"304 au volant de l'A424 n°36 en EL2.
#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Frederic Makowiecki, Victor Martins
Photo de: JEP
Harry Tincknell avait signé le deuxième temps de la séance de 90 minutes, mais l'Aston Martin Valkyrie n°007 reculera à la quatrième place sur la grille après avoir écopé d'une pénalité de deux places pour avoir percuté l'Aston Martin Vantage GT3 n°27 en EL3.
Cette pénalité permettra à l'Alpine n°35 de Charles Milesi et Ferdinand Habsburg de s'installer en deuxième position, un an après la première victoire du constructeur français avec son prototype A424 LMDh sur ce même circuit.
La Genesis GMR-001 n°19 de Paul-Loup Chatin, Daniel Juncadella et Mathieu Jaminet remontera à la troisième place, offrant à la marque du groupe Hyundai son meilleur résultat à ce jour en qualifications.
La voiture sœur de Genesis, dont le meilleur temps en essais a été réalisé par Mathys Jaubert, s'élancera cinquième, derrière l'Aston Martin n°007 de Tincknell et Tom Gamble, pénalisée. Le constructeur britannique aura toutefois ses deux voitures aux avant-postes, la Valkyrie n°009 ayant signé le sixième temps des essais.
La septième place reviendra à la Cadillac V-Series.R n°38 de Jota, suivie par la Toyota TR010 n°8. Le top 10 sera complété par la Peugeot 9X8 n°93 et la Cadillac n°12.
Les deux voitures qui occupent conjointement la tête du championnat s'élanceront depuis la deuxième moitié de la grille Hypercar.
La Toyota TR010 n°7 prendra le départ depuis la 13e place après que Kamui Kobayashi a accusé plus de sept secondes de retard sur le meilleur temps en essais.
#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa
Photo de: JEP
BMW avait choisi de ne pas se concentrer sur les simulations à faible quantité de carburant lors des essais du vendredi sur piste sèche, sachant que la pluie était annoncée pour les qualifications de samedi. Avec l'annulation des qualifications, cette stratégie place la BMW M Hybrid n°20 en 17e et dernière position du plateau Hypercar.
Ferrari devra également s'attendre à une course difficile dimanche, la mieux placée des trois 499P devant s'élancer depuis la 11e place de la grille.
En LMGT3, la pole revient à la Ford Mustang GT3 n°77 de Proton, dont le meilleur temps avait été réalisé par Ben Tuck en EL2.
Lin Hodenius a placé la Mercedes d'Iron Lynx n°79 en deuxième position, devant la Lexus n°78 avec Hadrien David, troisième.
La Corvette Z06 GT3.R n°33 de TF Sport, en tête du championnat, s'élancera depuis la 10e place de la catégorie.
La grille de départ des 6H de Fuji 2026
|Pos.
|Équipe
|#
|Pilotes
|Voiture
|Temps
|km/h
|1
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|J. Gounon V. Martins
|Alpine A424
|
|2
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|C. Milesi F. Habsburg
|Alpine A424
|
|3
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|19
|M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella
|Genesis GMR-001
|
|4
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|007
|H. Tincknell T. Gamble
|Aston Martin Valkyrie
|
|5
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|17
| A. Lotterer P. Derani
M. Jaubert
|Genesis GMR-001
|
|6
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|009
|A. Riberas M. Sørensen
|Aston Martin Valkyrie
|
|7
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|E. Bamber S. Bourdais J. Aitken
|Cadillac V-Series.R
|
|8
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|
|9
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|P. Di Resta S. Vandoorne N. Cassidy
|Peugeot 9X8
|
|10
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|W. Stevens N. Nato
|Cadillac V-Series.R
|
|11
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco M. Molina N. Nielsen
|Ferrari 499P
|
|12
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|Y. Yifei R. Kubica P. Hanson
|Ferrari 499P
|
|13
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi N. de Vries
|Toyota GR010 - Hybrid
|
|14
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor
|BMW M Hybrid V8
|
|15
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire
|Peugeot 9X8
|
|16
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|
|17
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|R. Frijns R. Rast S. Linde
|BMW M Hybrid V8
|
|18
|
Proton Competition LMGT3
|77
| E. Powell B. Tuck
S. Priaulx
|Ford Mustang GT3
|
|19
|
IRON LYNX LMGT3
|79
|
J. ZelgerM. Cressoni L. Hodenius
|Mercedes AMG GT3
|
|20
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
| T. Rompuy
H. David
E. Masson
|Lexus RC F GT3
|
|21
|
Garage 59 LMGT3
|58
| A. West F. Gehrsitz
B. Goethe
|McLaren 720S GT3 Evo
|
|22
|
IRON LYNX LMGT3
|61
|M. Berry R. Andrade M. Martin
|Mercedes AMG GT3
|
|23
|
Garage 59 LMGT3
|10
|
A. Au
T. FlemingM. Kirchhofer
|McLaren 720S GT3 Evo
|
|24
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
|
R. UmbrarescuC. Schmid J. López
|Lexus RC F GT3
|
|25
|
Racing Team Turkey by TF LMGT3
|34
|
P. DempseyS. Yoluc C. Eastwood
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|
|26
|
Vista AF Corse LMGT3
|21
|F. Heriau S. Mann A. Rovera
|Ferrari 296 GT3 Evo
|
|27
|
TF Sport LMGT3
|33
|B. Keating J. Edgar N. Catsburg
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|
|28
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|T. Flohr F. Castellacci D. Rigon
|Ferrari 296 GT3 Evo
|
|29
|
Proton Competition LMGT3
|88
|S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant
|Ford Mustang GT3
|
|30
|
TEAM WRT LMGT3
|69
| A. McIntosh P. Thompson
D. Harper
|BMW M4 GT3 Evo
|
|31
|
TEAM WRT LMGT3
|32
|D. Leung S. Gelael A. Farfus
|BMW M4 GT3 Evo
|
|32
|
Heart of Racing Team LMGT3
|23
|
G. Newell
D. BarrichelloJ. Adam
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|
|33
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|I. James Z. Robichon M. Drudi
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|
|34
|
The Bend Manthey LMGT3
|92
|Y. Shahin R. Pera R. Lietz
|Porsche 911 GT3 R
|
|35
|
Manthey DK Engineering LMGT3
|91
|
J. CottinghamT. Boguslavskiy A. Guven
|Porsche 911 GT3 R
|
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