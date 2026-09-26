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Résumé de qualifications
WEC 6 Heures de Fuji

Les qualifs des 6H de Fuji annulées en raison de conditions dangereuses

Les qualifications ont été annulées après seulement une minute en piste, Alpine héritant de la pole position grâce aux temps réalisés en essais libres.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Publié:
#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Victor Martins

Photo de : FIA WEC / DPPI

Le FIA WEC a annulé les qualifications des 6 Heures de Fuji en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur le circuit samedi après-midi.

Alors que la dernière séance d'essais libres du week-end s'était déroulée sans incident sur une piste humide, une nouvelle averse juste avant les qualifications a fortement réduit la visibilité sur le circuit.

La séance des LMGT3 a débuté comme prévu à 15h00, heure locale, mais a été interrompue au drapeau rouge seulement une minute plus tard après l'accident de François Heriau, pilote Bronze de la Ferrari 296 GT3 n°21 d'AF Corse, au virage 2.

Peu après le retour de toutes les voitures dans la voie des stands, la direction de course a annoncé l'annulation des qualifications des catégories LMGT3 et Hypercar.

Conformément au règlement sportif, la grille de départ de la course de dimanche sera établie sur la base du cumul des temps réalisés lors des trois séances d'essais libres.

La majorité du plateau avait signé son meilleur temps lors des EL2 vendredi après-midi, avant que la piste ne devienne trop humide pour les pneus slicks samedi.

Alpine s'élancera donc en pole position pour la manche japonaise du WEC, après que Victor Martins a signé un meilleur temps en 1'29"304 au volant de l'A424 n°36 en EL2.

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Frederic Makowiecki, Victor Martins

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Frederic Makowiecki, Victor Martins

Photo de: JEP

Harry Tincknell avait signé le deuxième temps de la séance de 90 minutes, mais l'Aston Martin Valkyrie n°007 reculera à la quatrième place sur la grille après avoir écopé d'une pénalité de deux places pour avoir percuté l'Aston Martin Vantage GT3 n°27 en EL3.

Cette pénalité permettra à l'Alpine n°35 de Charles Milesi et Ferdinand Habsburg de s'installer en deuxième position, un an après la première victoire du constructeur français avec son prototype A424 LMDh sur ce même circuit.

La Genesis GMR-001 n°19 de Paul-Loup Chatin, Daniel Juncadella et Mathieu Jaminet remontera à la troisième place, offrant à la marque du groupe Hyundai son meilleur résultat à ce jour en qualifications.

La voiture sœur de Genesis, dont le meilleur temps en essais a été réalisé par Mathys Jaubert, s'élancera cinquième, derrière l'Aston Martin n°007 de Tincknell et Tom Gamble, pénalisée. Le constructeur britannique aura toutefois ses deux voitures aux avant-postes, la Valkyrie n°009 ayant signé le sixième temps des essais.

La septième place reviendra à la Cadillac V-Series.R n°38 de Jota, suivie par la Toyota TR010 n°8. Le top 10 sera complété par la Peugeot 9X8 n°93 et la Cadillac n°12.

Les deux voitures qui occupent conjointement la tête du championnat s'élanceront depuis la deuxième moitié de la grille Hypercar.

La Toyota TR010 n°7 prendra le départ depuis la 13e place après que Kamui Kobayashi a accusé plus de sept secondes de retard sur le meilleur temps en essais.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Photo de: JEP

BMW avait choisi de ne pas se concentrer sur les simulations à faible quantité de carburant lors des essais du vendredi sur piste sèche, sachant que la pluie était annoncée pour les qualifications de samedi. Avec l'annulation des qualifications, cette stratégie place la BMW M Hybrid n°20 en 17e et dernière position du plateau Hypercar.

Ferrari devra également s'attendre à une course difficile dimanche, la mieux placée des trois 499P devant s'élancer depuis la 11e place de la grille.

En LMGT3, la pole revient à la Ford Mustang GT3 n°77 de Proton, dont le meilleur temps avait été réalisé par Ben Tuck en EL2.

Lin Hodenius a placé la Mercedes d'Iron Lynx n°79 en deuxième position, devant la Lexus n°78 avec Hadrien David, troisième.

La Corvette Z06 GT3.R n°33 de TF Sport, en tête du championnat, s'élancera depuis la 10e place de la catégorie.

La grille de départ des 6H de Fuji 2026

Toutes les statistiques
 
Pos. Équipe # Pilotes Voiture Temps km/h
1
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France J. Gounon France V. Martins Alpine A424

 

  
2
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424

 

  
3
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001

 

  
4
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble Aston Martin Valkyrie

 

  
5
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001

 

  
6
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sørensen Aston Martin Valkyrie

 

  
7
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 New Zealand E. Bamber France S. Bourdais United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R

 

  
8
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid

 

  
9
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. Di Resta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8

 

  
10
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens France N. Nato Cadillac V-Series.R

 

  
11
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P

 

  
12
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Yifei Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P

 

  
13
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. de Vries Toyota GR010 - Hybrid

 

  
14
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8

 

  
15
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8

 

  
16
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P

 

  
17
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast South Africa S. Linde BMW M Hybrid V8

 

  
18
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3

 

  
19
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
Italy M. Cressoni Netherlands L. Hodenius 		Mercedes AMG GT3

 

  
20
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
E. Masson
Lexus RC F GT3

 

  
21
Garage 59 LMGT3
58 Sweden A. West Germany F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo

 

  
22
IRON LYNX LMGT3
61 Australia M. Berry Portugal R. Andrade Belgium M. Martin Mercedes AMG GT3

 

  
23
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
Germany M. Kirchhofer 		McLaren 720S GT3 Evo

 

  
24
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
Austria C. Schmid Argentina J. López 		Lexus RC F GT3

 

  
25
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
Turkey S. Yoluc Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

 

  
26
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo

 

  
27
TF Sport LMGT3
33 United States B. Keating United Kingdom J. Edgar Netherlands N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

 

  
28
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo

 

  
29
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3

 

  
30
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo

 

  
31
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo

 

  
32
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
D. Barrichello
United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3

 

  
33
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3

 

  
34
The Bend Manthey LMGT3
92 Australia Y. Shahin Italy R. Pera Austria R. Lietz Porsche 911 GT3 R

 

  
35
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Guven 		Porsche 911 GT3 R

 

  
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