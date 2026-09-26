Les qualifs des 6H de Fuji annulées en raison de conditions dangereuses

Le FIA WEC a annulé les qualifications des 6 Heures de Fuji en raison des fortes pluies qui se sont abattues sur le circuit samedi après-midi.

Alors que la dernière séance d'essais libres du week-end s'était déroulée sans incident sur une piste humide, une nouvelle averse juste avant les qualifications a fortement réduit la visibilité sur le circuit.

La séance des LMGT3 a débuté comme prévu à 15h00, heure locale, mais a été interrompue au drapeau rouge seulement une minute plus tard après l'accident de François Heriau, pilote Bronze de la Ferrari 296 GT3 n°21 d'AF Corse, au virage 2.

Peu après le retour de toutes les voitures dans la voie des stands, la direction de course a annoncé l'annulation des qualifications des catégories LMGT3 et Hypercar.

Conformément au règlement sportif, la grille de départ de la course de dimanche sera établie sur la base du cumul des temps réalisés lors des trois séances d'essais libres.

La majorité du plateau avait signé son meilleur temps lors des EL2 vendredi après-midi, avant que la piste ne devienne trop humide pour les pneus slicks samedi.

Alpine s'élancera donc en pole position pour la manche japonaise du WEC, après que Victor Martins a signé un meilleur temps en 1'29"304 au volant de l'A424 n°36 en EL2.

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Frederic Makowiecki, Victor Martins Photo de: JEP

Harry Tincknell avait signé le deuxième temps de la séance de 90 minutes, mais l'Aston Martin Valkyrie n°007 reculera à la quatrième place sur la grille après avoir écopé d'une pénalité de deux places pour avoir percuté l'Aston Martin Vantage GT3 n°27 en EL3.

Cette pénalité permettra à l'Alpine n°35 de Charles Milesi et Ferdinand Habsburg de s'installer en deuxième position, un an après la première victoire du constructeur français avec son prototype A424 LMDh sur ce même circuit.

La Genesis GMR-001 n°19 de Paul-Loup Chatin, Daniel Juncadella et Mathieu Jaminet remontera à la troisième place, offrant à la marque du groupe Hyundai son meilleur résultat à ce jour en qualifications.

La voiture sœur de Genesis, dont le meilleur temps en essais a été réalisé par Mathys Jaubert, s'élancera cinquième, derrière l'Aston Martin n°007 de Tincknell et Tom Gamble, pénalisée. Le constructeur britannique aura toutefois ses deux voitures aux avant-postes, la Valkyrie n°009 ayant signé le sixième temps des essais.

La septième place reviendra à la Cadillac V-Series.R n°38 de Jota, suivie par la Toyota TR010 n°8. Le top 10 sera complété par la Peugeot 9X8 n°93 et la Cadillac n°12.

Les deux voitures qui occupent conjointement la tête du championnat s'élanceront depuis la deuxième moitié de la grille Hypercar.

La Toyota TR010 n°7 prendra le départ depuis la 13e place après que Kamui Kobayashi a accusé plus de sept secondes de retard sur le meilleur temps en essais.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Photo de: JEP

BMW avait choisi de ne pas se concentrer sur les simulations à faible quantité de carburant lors des essais du vendredi sur piste sèche, sachant que la pluie était annoncée pour les qualifications de samedi. Avec l'annulation des qualifications, cette stratégie place la BMW M Hybrid n°20 en 17e et dernière position du plateau Hypercar.

Ferrari devra également s'attendre à une course difficile dimanche, la mieux placée des trois 499P devant s'élancer depuis la 11e place de la grille.

En LMGT3, la pole revient à la Ford Mustang GT3 n°77 de Proton, dont le meilleur temps avait été réalisé par Ben Tuck en EL2.

Lin Hodenius a placé la Mercedes d'Iron Lynx n°79 en deuxième position, devant la Lexus n°78 avec Hadrien David, troisième.

La Corvette Z06 GT3.R n°33 de TF Sport, en tête du championnat, s'élancera depuis la 10e place de la catégorie.