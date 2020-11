Qualifs - Avantage Conway-Kobayashi-López à Bahreïn

À huis clos, de nuit et à la lumière des projecteurs : voici pour les conditions dans lesquelles se sont déroulées les qualifications des 8 Heures de Bahreïn. Le format, lui, était inchangé pour cette finale du championnat, avec 20 minutes de séance pour les LMGTE puis 20 minutes pour les LMP. Objectif : réaliser le meilleur chrono moyen en prenant en compte le tour le plus rapide de chacun des deux pilotes désignés au sein des équipages.

Les deux Toyota se sont livré le premier épisode sérieux du duel qui les oppose pour le titre mondial, qui sera décerné samedi. Mathématiquement, arracher la pole position n'apporte rien car le point décerné n'aura pas d'incidence. Avec sept longueurs d'avance pour la Toyota #8 sur la #7 au championnat et le barème en vigueur pour cette manche de huit heures, il "suffira" de gagner pour coiffer la couronne mondiale. Il n'empêche que la pole apporte la confiance ainsi qu'un avantage pour le départ d'une course durant laquelle Toyota n'interviendra pas dans les stratégies entre ses deux prototypes.

Pour l'exercice du tour rapide, ce sont Brendon Hartley et Kazuki Nakajima qui s'y sont collés sur la #8, Mike Conway et José María López sur la #7. Rappelons également que le "success handicap" est établi au détriment de la #8, à hauteur de 0"545 au tour pour l'ensemble du week-end. Conway et López en ont parfaitement profité pour saisir leur chance, établissant un temps moyen de 1'40"747 leur permettant de décrocher la pole position avec 0"751 d'avance sur leurs voisins de garage.

Encore Aston !

Les six LMP2 présentes ce week-end à Bahreïn ont offert une belle lutte pour la pole position, finalement revenue à United Autosports, également troisième du classement général devant Jackie Chan DC Racing et Alpine.

En GTE Pro, Marco Sørensen et Nicki Thiim ont placé l'Aston Martin #95 en pole position devant la Porsche #92 et la Ferrari AF Corse #51. Le meilleur temps des qualifications en GTE Am est à mettre au crédit de l'Aston Martin #98.