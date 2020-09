Qualifs - Rebellion largement devant Toyota aux 6 Heures de Spa

Gustavo Menezes et Norman Nato ont réalisé un temps moyen combiné de 1'59"577 au volant de la R-13 #1 pour prendre la première place avec la voiture qui a dominé toutes les séances jusqu'à présent ce week-end.

La Toyota #8 partagée par Kazuki Nakajima et Brendon Hartley pointe à 0"840, tandis que Mike Conway et Kamui Kobayashi ont qualifié la voiture sœur, la TS050 Hybrid #7, en troisième position devant la ByKolles ENSO CLM P1/01.

Le duo United Autosports composé de Paul di Resta et Phil Hanson a pris une pole position convaincante en LMP2 au volant de leur Oreca 07 chaussée de pneus Michelin, à peine plus lente que la ByKolles.

Porsche a fait un 100% dans les catégories GTE, puisque Kevin Estre et Michael Christensen ont mené la #92 à la première place de la catégorie Pro et que les efforts combinés de Matt Campbell et Christian Ried dans la Dempsey-Proton Racing #77 leur ont permis de décrocher la pole position en Am.

Vous pouvez suivre les 6 Heures de Spa sur Motorsport.tv, avec la course visible ICI. Pas disponible aux USA/Canada.

6 Heures de Spa - Qualifications

Qualifs LMP

Qualifs GTE

