Rebellion ne visait pas la pole position à Bahreïn

Alors que Rebellion s'élancera cet après-midi en pole position pour la deuxième fois consécutive cette saison, Bruno Senna assure qu'il ne s'attendait pas à voir l'équipe suisse être capable d'une telle performance sur le circuit de Bahreïn. Le Brésilien, qui a qualifié la R13 en compagnie de Norman Nato vendredi soir, estime que le tracé de Sakhir proposait les pires conditions possibles, et pourtant... Les deux hommes, tout en économisant un train de pneus pour la course, sont parvenus à résister à la Ginetta #5 pour un peu plus d'un dixième, et ce alors que le handicap de performance leur était défavorable.

"Nous ne nous attendions pas à être en pole ici", assure Senna à Motorsport.com. "Nous nous attendions à être compétitifs, mais vraiment pas en pole. Notre rythme de course semble bon également, je ne suis pas certain qu'il le soit autant qu'à Shanghai. Compte tenu du fait que ce circuit est presque le pire des scénarios pour nous, nous sommes assez surpris d'être là où nous sommes."

"Nous sommes aussi dans une meilleure position [pour la course] car nous avons utilisé un seul train de pneus. Nous allons attaquer fort, en espérant pouvoir nous maintenir en tête. Nous nous attendions à ce qu'ils [Ginetta] soient vraiment proches car ils ont beaucoup de puissance. C'est un circuit fait pour la puissance, mais nous savons qu'ils ont eu d'autres problèmes, ils l'ont montré en EL1. C'est compliqué cette fois-ci. Nous le savons. L'an dernier ça l'était déjà avec les Toyota, mais cette année au moins nous pouvons les affronter."

Des conditions de course favorables ?

Ce samedi, c'est une course de huit heures qu'il faudra affronter. Un contexte qui peut donner l'avantage à Toyota, toujours au-dessus du lot en ce qui concerne les arrêts au stand, et qui pourrait ainsi compenser le handicap de performance qui plombe le rythme des TS050 Hybrid sur un tour. Néanmoins, la course s'achèvera à 23h (heure locale) et se déroulera essentiellement de nuit, dans des conditions plus fraîches qui rassurent Rebellion.

"Notre voiture va briller", assure Senna. "J'ai le sentiment qu'en début de course je pourrais avoir un peu de mal, puis en milieu et fin de course, nous serons à nouveau costauds. Heureusement pour nous, la course est plus fraîche que si elle avait lieu la journée, et cela joue en notre faveur. C'est une longue course, huit heures, beaucoup de choses peuvent se passer. Nous devons faire une course propre comme nous l'avons fait à Shanghai, sans problème."

Propos recueillis par Rachit Thukral