Mission accomplie pour Rebellion, vainqueur à Shanghai !

Après avoir signé la pole position samedi, on assumait une certaine pression chez Rebellion face à l'opportunité en or de remporter une course cette saison. On le rappelle, les circonstances du week-end étaient particulièrement favorables à l'écurie suisse, avec une piste aux caractéristiques avantageuses et un système de Success Handicap ayant énormément affaibli les Toyota. Difficile, au moment du départ, de ne pas repenser aux mots de Bruno Senna la veille, qui estimait que son équipe était la grande favorite et qu'elle avait dès lors "tout à perdre"... Préposé au premier relais, Norman Nato a eu toutes les peines du monde à faire monter ses gommes en température, se retrouvant ainsi rejeté au sixième rang dès le premier tour, et contraint de lutter un petit moment face au peloton du LMP2 avant d'enfin trouver un rythme plus rassurant pour stopper l'hémorragie.

Lire aussi : Button veut gagner Le Mans en Hypercar

Ce premier relais a permis aux deux Ginetta de s'envoler en tête de l'épreuve, la #6 devant la #5, les deux prototypes britanniques comptant même plus de 20 secondes d'avance sur la première Toyota au moment du premier arrêt. Mais après ce petit festival de début de course, les deux G60-LT-P1 sont rentrées peu à peu dans le rang, ne retrouvant que très rarement les chronos réalisés avec le premier train de pneus neufs. On retiendra de la première heure de course quelques images surprenantes mais attendues, avec notamment des Toyota qui ont dû se montrer patientes lorsque le trafic était dense, compte tenu des restrictions de puissance et de déploiement de l'énergie hybride les affectant.

Malgré ce premier relais catastrophique, Rebellion n'a pas cédé à la panique, et lorsque Senna puis Gustavo Menezes ont pris la suite de Nato avec de nouvelles gommes, les choses sont peu à peu rentrées dans l'ordre. La R13 retrouvant un peu de sa superbe, l'écart s'est finalement assez vite comblé, jusqu'au moment où elle a pu reprendre les commandes, avant la mi-course.

Le départ des 4 Heures de Shanghai

Tout au long de ces quatre heures de Shanghai, la donne pneumatique a joué un rôle particulièrement déterminant, et ce dans toutes les catégories. Les concurrents ont fait face à une dégradation très marquée, et à l'accumulation impressionnante de "marbles", ces débris de gommes jonchant la piste, dont la taille était parfois à peine croyable. Ce phénomène expliquait à lui seul le rythme de course moins élevé qu'attendu à tous les étages.

Pour tenter de compenser son handicap de performance, Toyota a mis sur pied une stratégie qui visait à faire un passage au stand de moins que Rebellion, dans l'espoir de jouer encore la gagne. Ce plan s'est toutefois effondré juste avant d'entamer la dernière heure, quand la direction de course a déployé un Full Course Yellow pour évacuer une carcasse de pneu échappée de l'Aston Martin #95. Cette neutralisation a contraint Toyota à anticiper son arrêt au stand pour les deux autos, ce qu'a également fait Rebellion, plaçant les deux équipes dans une situation nécessitant un ultime appoint d'essence avant l'arrivée.

Intraitable dans cette ultime heure de course avec Senna en piste, Rebellion a creusé un écart définitif sur les deux Toyota, qui terminent toutes les deux sur le podium. Deuxièmes à l'arrivée, Buemi-Nakajima-Hartley reprennent un court avantage au championnat sur Conway-Kobayashi-López. Officiellement, il s'agit de la deuxième victoire pour Rebellion en WEC, après celle de l'an passé à Silverstone, mais ce succès est le premier décroché sur la piste puisqu'à l'époque, il était dû à une disqualification des Toyota suite à une infraction technique.

JOTA et Ferrari s'imposent

En LMP2, après un début de course particulièrement disputé, JOTA s'est installé solidement en tête de la catégorie, profitant également des malheurs techniques rencontrés par le Cool Racing, qui aurait fait un prétendant sérieux à la victoire. L'Oreca #37 de Tung-Aubry-Stevens s'impose finalement devant le Jackie Chan DC Racing et United Autosports. Alpine termine au pied du podium.

Les rangs du GTE Pro ont comme toujours été animés par une grosse bagarre, qui a tourné à l'avantage de Ferrari, qui fait triompher la #51 de James Calado et Alessandro Pier Guidi. Les deux Porsche d'usine prennent les deux autres marches du podium, la #92 devant la #91. En GTE Am, c'est l'Aston Martin TF Sport qui s'impose, avec à son volant le trio Yoluc-Eastwood-Adam.

4 Heures de Shanghai