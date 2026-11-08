WEC 6 Heures de Monza

Kubica annonce la fin de son aventure en jaune chez AF Corse

Après trois saisons chez AF Corse, Kubica s'apprête à relever un nouveau défi en 2027.

Rachit Thukral

Publié: 8 nov. 2026, 22:22

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Photo de : Rainier Ehrhardt

L'ancien pilote de Formule 1 Robert Kubica a annoncé qu'il ne roulerait plus pour l'équipe satellite de Ferrari, AF Corse, lors de la saison 2027 du championnat du monde d'endurance (WEC).

Âgé de 41 ans, le Polonais a fait cette annonce peu après l'arrivée des 6 Heures de Monza, dimanche. Il a terminé sixième au volant de la Ferrari 499P n°83, aux côtés de Phil Hanson et Yifei Ye.

"Ma dernière course est terminée, la saison aussi. Normalement, je n'ai pas l'habitude de faire le bilan et je n'ai pas envie de revenir sur cette année", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Instagram.

"Mais je voulais simplement vous informer qu'il s'agissait de ma dernière course en jaune. C'est comme ça. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve."

"Merci pour votre soutien et à bientôt."

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

Photo de: Jakob Ebrey

Kubica fait partie du troisième équipage Hypercar de Ferrari depuis ses débuts en 2024, après avoir accédé à la catégorie reine à la suite de son titre en LMP2 avec WRT l'année précédente. Il avait d'abord été pressenti pour intégrer le programme privé de Porsche 963 de Jota, avant de rejoindre à la surprise générale AF Corse dans le cadre de l'engagement élargi de Ferrari en Hypercar.

Le point d'orgue de ses trois saisons reste sa victoire aux 24 Heures du Mans en 2025. Le Polonais avait alors joué un rôle majeur dans le troisième succès consécutif de Ferrari sur le circuit de la Sarthe.

La saison 2026 s'est toutefois révélée bien plus difficile pour la Ferrari n°83, dans un contexte de recul plus général des performances du constructeur italien cette année.

Alors que la voiture d'usine n°50 s'est imposée à Austin et que sa sœur n°51 a signé plusieurs podiums au cours des huit manches de la saison, Kubica et ses coéquipiers Hanson et Ye n'ont pas pu faire mieux que deux cinquièmes places.

Contrairement à Hanson et Ye, directement sous contrat avec Ferrari et intégrés à son effectif officiel, Kubica faisait figure d'exception au sein de l'équipage de la n°83. Il courait en indépendant avec AF Corse, sans soutien direct du constructeur.

Kubica n'a pas encore dévoilé ses projets pour 2027. De son côté, AF Corse n'a pas non plus annoncé le nom de son remplaçant. La présence de l'équipe en Hypercar la saison prochaine reste elle-même incertaine, sa participation étant conditionnée à l'obtention d'une invitation face à l'arrivée de Ford et McLaren.

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