Rossi et Wadoux en piste, Shwartzman le plus rapide du Rookie Test

Robert Shwartzman a signé le meilleur temps du Rookie Test organisé ce dimanche à Bahreïn, dans la foulée de la dernière manche du WEC. Au volant de la Ferrari 499P n°51, il a bouclé son tour le plus rapide du circuit de Sakhir en 1'48"559 alors qu'il découvrait l'Hypercar victorieuse des dernières 24 Heures du Mans, lors de la séance de trois heures organisée dans l'après-midi. Ce chrono était plus rapide que celui établi en 1'48"625 lors de la séance matinale par Will Stevens à bord de la Porsche 963 de Jota.

Robert Shwartzman partageait la Ferrari 499P avec Lilou Wadoux, qui a elle aussi découvert la machine et a largement amélioré sa marque entre son court relais du matin et un roulage plus important dans l'après-midi. La Française a coupé la ligne à moins d'une seconde de la marque référence, en 1'49"488, elle qui avait testé l'an dernier lors de ce même Rookie Test la Toyota GR010 Hybrid.

Norman Nato a pris le deuxième temps de l'après-midi en 1'49"130 avec la Porsche de Jota, décidément très en vue tout au long du week-end. Un temps attendu au volant de cette même voiture en vue de l'année prochaine, Robert Kubica n'a finalement pas pris part au test.

L'autre Porsche cliente, celle de Proton Competition, était confiée à Julien Andlauer, qui a tourné en 1'50"308, alors que la Porsche Penske officielle était aux mains de Thomas Preining, qui a bouclé 56 tours dans l'après-midi pour s'installer au quatrième rang de la feuille de temps, en 1'50"603.

La Ferrari n°51 a été la plus rapide au Rookie Test.

L'unique Toyota GR010 Hybrid en piste ce dimanche était dévolue à Ben Barnicoat, dont la meilleure marque est de 1'50"740, après avoir pris le relais de Josh Pierson et Jack Hawksworth.

Chez Peugeot, le jeune espoir Malthe Jakobsen a été le plus rapide, en 1'51"037, et l'on a également vu à l'œuvre le futur titulaire Stoffel Vandoorne, ainsi que Mikkel Jensen. Chez Cadillac, Kyffin Simpson a signé un temps de 1'51"380 avec le prototype LMDh qu'a également piloté Nicolás Varrone.

Enfin, la Vanwall Vandervell a tourné en 1'51"680 aux mains de Job van Uitert, qui a partagé le roulage avec Esteban Guerrieri.

Plusieurs prototypes LMP2 ont également participé à cette journée, dont l'Oreca 07-Gibson de l'équipe WRT. Valentino Rossi était scruté de près et a roulé en 1'55"118, à sept dixièmes du meilleur chrono de la catégorie.

La journée a été interrompue par un seul drapeau rouge, lors de la séance de l'après-midi, après la sortie de piste de Christoph Ulrich au volant de la Ferrari 488 GTE d'AF Corse.

Le classement détaillé de la séance matinale

Le classement détaillé de la séance de l'après-midi