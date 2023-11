Shwartzman candidat à un volant Ferrari en Hypercar

Ce dimanche, Robert Shwartzman a pu prendre le volant de l'Hypercar victorieuse aux 24 Heures du Mans à l'occasion du rookie test organisé par le WEC à Bahreïn. Le Russo-Israélien de 24 ans a signé le meilleur chrono du jour au volant de la Ferrari 499P #51 en 1'48"559, devançant la Porsche de Will Stevens de 0"066. Le protégé de la marque au cheval cabré, réserviste de son écurie de Formule 1, espère que ce n'est que le début. Ferrari n'ayant pas l'intention de modifier son line-up en 2024, il faudrait probablement compter sur une troisième voiture engagée par une équipe privée.

"Je suis ouvert à tout, alors j'espère vraiment qu'après ce test il y aura une opportunité de tester l'Hypercar et de vraiment courir, de vivre l'expérience de l'Endurance en intégralité", déclare Shwartzman.

"Lors des essais, j'ai suffisamment montré que j'étais parfaitement prêt pour cette voiture, et je n'ai pas le moindre doute à ce sujet. Je m'adapte généralement très, très vite à n'importe quoi. Comme quand j'ai fait le test en IndyCar, j'étais d'emblée plus rapide [que les autres]. Avec la Formule E, quand on a fait le test de Berlin, c'était également très bon. Pour moi, ça ne demande pas beaucoup de temps. J'apprends très vite, et c'est ce dont je peux être fier."

"J'ai fait une saison en GT3. Je connais déjà la sensation de l'Endurance. Je sais plus ou moins comment fonctionnent les choses. Je n'ai pas besoin d'une autre année. Je ne vois rien que je puisse apprendre de plus que maintenant. Mon ambition et mon objectif sont évidemment de passer au niveau supérieur l'an prochain."

Shwartzman reste effectivement sur une fin de saison encourageante en GT World Challenge Europe Endurance Cup, pour son retour en compétition après la saison 2021 de Formule 2, qu'il avait conclue au deuxième rang derrière Oscar Piastri. Au volant d'une Ferrari 296 GT3 partagée avec Nicklas Nielsen (également pilote Ferrari en Hypercar) et Alessio Rovera, Shwartzman a décroché sa première victoire dans la discipline le mois dernier à Barcelone, après une série de résultats décevants.

Rappelons que la tricolore Lilou Wadoux, pilote Ferrari en GT, a également eu l'opportunité de tester l'Hypercar au cheval cabré à Bahreïn, avec un meilleur temps de 1'49"488 – près d'une seconde plus lente qu'un Shwartzman plus expérimenté.

Avec Rachit Thukral