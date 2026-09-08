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WEC

Shwartzman rejoint Peugeot en WEC pour 2027, Doriane Pin en lice pour un baquet

Après avoir fait ses débuts en Hypercar avec Ferrari en 2024, Robert Shwartzman retrouvera la catégorie reine du WEC avec Peugeot Sport en 2027. Le constructeur français réorganise son équipe, alors que plusieurs pilotes devraient quitter le navire, dont Théo Pourchaire et Malthe Jakobsen.

Francesco Corghi
Mis à jour:
Robert Shwartzman, Peugeot Sport

Photo de : Simon Galloway / Motorsport Images

Robert Shwartzman fera son retour en championnat du monde d'endurance (WEC) en 2027 après avoir trouvé un accord avec Peugeot Sport.

Le pilote russo-israélien, qui avait commencé en monoplace avant de disputer une première saison en GT dans le GT World Challenge Europe, avait fait ses débuts en catégorie Hypercar en 2024 au volant de la Ferrari 499P n°83 d'AF Corse, en tant que pilote officiel de la marque italienne. Il avait notamment décroché la victoire lors du Lone Star Le Mans à Austin.

Il avait ensuite choisi de revenir à la monoplace en participant à la saison 2025 d'IndyCar avec Prema. L'arrêt prématuré du programme et la disparition de l'écurie italienne l'ont toutefois laissé sans volant pour la saison 2026, dans l'attente d'une opportunité à la hauteur de ses ambitions.

"Je suis extrêmement heureux de retrouver le FIA WEC après mon passage aux États-Unis", a déclaré Shwartzman. "L'endurance m'a beaucoup manqué ces deux dernières saisons et je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre le Team Peugeot TotalEnergies. Dès mes premiers échanges avec l'équipe, je me suis senti accueilli et intégré, dans un environnement très professionnel et ambitieux."

"Le projet 2027 est particulièrement stimulant et je suis impatient de contribuer à cette nouvelle aventure et d'écrire ensemble les prochaines étapes de cette histoire."

Malthe Jakobsen et Théo Pourchaire, pilotes de la 9X8 n°94, devraient quitter Peugeot l'année prochaine.

Malthe Jakobsen et Théo Pourchaire, pilotes de la 9X8 n°94, devraient quitter Peugeot l'année prochaine.

Photo de: Shameem Fahath / Motorsport Network

Dans le même temps, Peugeot Sport a entamé une réorganisation de son programme, qui connaîtra d'importants changements l'an prochain. Théo Pourchaire devrait notamment quitter le volant de la 9X8 pour se consacrer pleinement à son programme en Formule E avec Opel, tandis que Stoffel Vandoorne devrait également suivre cette voie.

Avec Malthe Jakobsen dans le viseur du nouveau constructeur McLaren, la marque au Lion s'active déjà pour recomposer ses équipages. L'arrivée de Shwartzman constitue ainsi la première recrue majeure de cette réorganisation.

Pour l'heure, les pilotes qui devraient conserver leur place sont Loïc Duval, Paul Di Resta et Nick Cassidy. Après avoir pris une année sabbatique en 2026, Jean-Éric Vergne devrait également retrouver un baquet de titulaire en 2027. Le Français a déjà participé au développement de la nouvelle version de la LMH, la 9X8 évoluée ayant fait ses débuts au Paul Ricard en juillet.

Doriane Pin candidate à un baquet de titulaire

Le dernier baquet reste en revanche à pourvoir. Parmi ses pilotes de réserve, Peugeot dispose notamment d'Alex Quinn, qui pourrait avoir une longueur d'avance sur Doriane Pin, recrutée cette année pour travailler sur la simulation et le développement.

La Française constitue toutefois une option particulièrement séduisante pour le constructeur au Lion. Outre le fait qu'elle partage la même nationalité que l'équipe, sa vitesse ne fait aucun doute, comme elle a déjà pu le démontrer au volant de prototypes LMP2.

C'est pourquoi Pin effectuera en novembre un essai approfondi au volant de la 9X8. Ce test permettra à Peugeot d'évaluer plus précisément son potentiel avant de prendre une décision définitive et de compléter son équipage pour la saison 2027.

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