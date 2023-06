TF Sport quitte Aston Martin pour Corvette en LMGT3

L'écurie TF Sport va mettre un terme à son partenariat de longue date avec Aston Martin. L'année prochaine, la structure anglaise s'associera à Corvette pour faire rouler la nouvelle Z06 GT3.R dans la catégorie LMGT3 du FIA WEC, amenée à succéder au LMGTE Am.

L'équipe dirigée par Tom Ferrier projette de faire rouler deux exemplaires de ce modèle qui va prendre la relève de la C8.R GTE, tout juste victorieuse aux 24 Heures du Mans. Aucun pilote n'a encore été annoncé mais on retrouvera vraisemblablement des pilotes officiels Corvette au sein des deux équipages.

"TF Sport dispose des éléments que l'on recherchait dans une équipe", justifie Christie Bagne, responsable du programme Z06 GT3.R chez Corvette. "On a hâte de travailler avec Tom et son équipe pour que la Z06 GT3.R soit couronnée de succès en WEC et aux 24 Heures du Mans, en 2024 et au-delà."

Depuis son arrivée en compétition en 2014, TF Sport a toujours fait rouler des Aston Martin, que ce soit en British GT ou en WEC, où l'écurie est présente depuis la saison 2018-2019. Le tandem a d'ailleurs remporté la catégorie LMGTE Am des 24 Heures du Mans en 2020, et le titre mondial l'an passé.

Tom Ferrier estime que "le moment est venu de relever un nouveau défi en WEC", soulignant "l'opportunité que représente une telle marque sur la scène mondiale". Il ajoute : "Corvette Racing a une immense histoire aux 24 Heures du Mans et on a hâte de poursuivre cette dynamique de succès."

Avant de basculer sur ce nouveau programme, TF Sport et Corvette ont chacun une campagne mondiale à conclure, dans laquelle ils se retrouvent justement au coude-à-coude. Après leur victoire au Mans, synonyme de points doublés, les pilotes Corvette Racing (Nicky Catsburg, Nico Varrone et Ben Keating) sont en tête du championnat LMGTE Am avec 74 points d'avance sur le trio de TF Sport (Charlie Eastwood, Michael Dinan et Ahmad Al Harthy). "On a encore du travail cette année en WEC, alors que nous sommes désormais du championnat, et on donnera tout pour finir sur une bonne note", promet Tom Ferrier.

