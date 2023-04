Toyota s'agace après la panne d'un capteur FIA à Portimão

Charger le lecteur audio

La mésaventure qui a ruiné les chances de la Toyota n°7 lors des 6 Heures de Portimão a contrarié l'équipe japonaise, qui souhaite des changements réglementaires pour l'avenir. Après une heure de course et alors qu'elle était deuxième derrière la voiture sœur, la GR010 Hybrid a dû s'immobiliser 11 minutes dans son stand pour changer un arbre de transmission à la demande expresse de la direction de course. Le drapeau noir et orange lui a en effet été présenté en raison du dysfonctionnement d'un capteur de couple mesurant la puissance délivrée, un composant clé pour la catégorie Hypercar.

Pour le directeur technique de Toyota, Pascal Vasselon, il aurait toutefois été possible de récupérer les données sans contraindre cette voiture à rentrer au stand. L'équipe a d'ailleurs demandé la permission à la direction de course de continuer à rouler en s'appuyant sur cette alternative, ce qui lui a été refusé.

"On doit trouver de meilleures solutions, pour ne pas obliger les voitures à s'arrêter et à réparer la défaillance d'un capteur qui n'a rien à voir avec l'équipe", prévient Pascal Vasselon. "Je dirais que c'était une décision sévère de nous demander de réparer, car il aurait été possible de continuer à rouler. Il y a d'autres moyens de contrôler [la puissance], mais ils ont refusé. Il y a des capteurs par défaut qui peuvent être corrélés."

L'incident a relégué la Toyota de Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López à sept tours et les trois hommes ne pouvaient plus rien espérer de plus que ramener leur voiture à la neuvième place sous le drapeau à damier. Un événement qui laisse des sentiments mitigés à la marque japonaise, malgré la victoire de Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa au volant de la n°8.

"On ne peut pas être satisfait du week-end quand une voiture ne marque que deux points", déplore Pascal Vasselon, qui assume toutefois sa part de responsabilité puisque les procédures en place sont le fruit de travaux du groupe de travail technique dont il est lui-même membre. "C'est quelque chose que l'on doit mieux préparer lors du groupe de travail technique, afin de permettre aux voitures de continuer à rouler, même en cas de défaillance d'un capteur obligatoire", avance-t-il en évoquant de futures discussions. Il espère notamment que de nouvelles procédures puissent être mises en place avant les 24 Heures du Mans en juin prochain.

En fin de course, la Peugeot 9X8 n°94 a elle aussi subi une défaillance de l'un de ses capteurs FIA, mais elle a pu continuer à rouler avec une puissance réduite qui lui permettait de rester assurément dans la courbe de couple prescrite par la BoP. La FIA n'a pas officiellement communiqué sur ce sujet, mais il semble que la décision de refuser à Toyota de faire la même chose après une heure de course fût liée à la quantité de données à récolter à ce moment précis.

Propos recueillis par Gary Watkins