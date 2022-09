Toyota n'exclut pas d'appliquer des consignes à Fuji

Charger le lecteur audio

Toyota arrive à domicile avec dix points d'avance entre son équipage le mieux classé (celui de la #8 pilotée par Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa) et le trio Alpine composé de Nicolas Lapierre, André Negrão et Matthieu Vaxiviere, et ce alors qu'il reste deux courses à disputer avant la conclusion du championnat et 65 unités à distribuer. Dans la GR010 Hybrid #7, Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López pointent quant à eux 30 points plus loin.

Cet écart entre les deux formations de Toyota laisse penser que le constructeur pourrait donner la priorité à la voiture #8 lors des 6 Heures de Fuji, cette semaine, afin de mettre toutes les chances de son côté avant la finale qui aura lieu à Bahreïn en novembre.

Interrogé par Motorsport.com sur l'éventualité d'une telle décision, le directeur technique de Toyota Gazoo Racing Europe, Pascal Vasselon, a répondu : "C'est quelque chose que nous ne planifions jamais à l'avance. Nous le déciderons pendant la course, selon les circonstances. Ce genre de décisions, d'intervertir les voitures, nous les prendrons pendant la course."

Troisième à Monza avec la #7, alors qu'Alpine y a remporté sa deuxième victoire de la saison, Mike Conway admet que le championnat s'est "un peu assombri" pour ses coéquipiers et lui. "Bahreïn rapporte plus de points [38 au lieu de 25 pour une victoire, ndlr] mais nous avons besoin d'un peu d'aide, que l'Alpine ou la voiture sœur [#8] aient des problèmes", déclare le pilote britannique à Motorsport.com. Peut-il y avoir des consignes d'équipe ? "À un moment donné, il y en aura si nous devons assurer le championnat pilotes. Pour le moment, il n'y a pas eu de discussions, mais je suis sûr que cela viendra en temps voulu."

Brendon Hartley ajoute que toute décision de la part de Toyota d'échanger les positions de ses deux voitures afin d'aider l'équipage #8 dans sa course au titre "dépendra des circonstances, de là où [ils se situeront] par rapport à Alpine".

La Toyota #7 compte 30 points de retard au championnat

Le changement de BoP moins important qu'il n'y parait

Alpine arrive à Fuji avec une réduction de puissance significative par rapport à l'épreuve de Monza, puisque le moteur Gibson de l'A480 sera touché par une baisse de 29 kW (39 ch). Toyota et Peugeot, rouleront pour leur part avec un poids minimum réduit de 18 kg, ce qui les mènera respectivement à 1053 kg et 1061 kg à comparer aux 952 kg de l'Alpine, dont le poids est inchangé.

Brendon Hartley estime cependant que cette modification n'aura pas d'impact trop significatif sur la compétition, car il pense que les secteurs 2 et 3 de Fuji, des portions techniques, permettront à Alpine de regagner le terrain perdu en ligne droite.

"Le changement est moindre par rapport à ce qu'il semble être sur le papier", déclare le pilote néo-zélandais à Motorsport.com. "Alpine était très rapide à Monza, qui en théorie ne devrait pas être une si bonne piste pour eux. Du simple fait des caractéristiques de la piste, Alpine devrait être beaucoup plus rapide à Fuji qu'à Monza parce qu'ils ont plus d'appui et moins de poids. Ils auraient eu un gros avantage, donc je pense que le changement est principalement fait pour contrer cela."

"[À Monza] nous avions déjà un petit avantage sur l'accélération initiale et la vitesse de pointe n'était pas trop différente, par contre ils étaient beaucoup plus rapides dans les virages. Il va donc maintenant y avoir un écart plus grand en ligne droite mais, en théorie, ils devraient être beaucoup plus rapides dans le dernier secteur."

