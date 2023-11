La Toyota #7 joue son va-tout à Bahreïn et prend la tête en EL1

Le titre 2023 du FIA WEC va se jouer ce week-end aux 8 Heures de Bahreïn, duel entre les deux Toyota arbitré par la Ferrari #51 (Fuoco-Giovinazzi-Pier Guidi). Victorieuse des 24 Heures du Mans, cette dernière n'a que peu de chances avec 31 longueurs à rattraper sur la Toyota #8 (Buemi-Hartley-Hirakawa) et 39 points à prendre ce week-end (38 pour la victoire, un pour la pole position). En revanche, la Toyota #7 (Conway-Kobayashi-López) n'a que 15 unités de retard et, en cas de victoire, peut éventuellement briguer la couronne dès lors que la voiture sœur ne finit pas deuxième, selon les permutations.

"Je ne ressens aucune pression, car notre destin n'est pas entre nos mains", indique Mike Conway à Motorsport.com. "Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit à perdre. On se concentre juste sur le fait de remporter la course, et quoi qu'il arrive avec la #8, ça arrivera."

"Si on peut gagner une nouvelle course, même si on ne remporte pas le championnat, on en aura gagné cinq sur sept. C'est dur de faire mieux !"

La Toyota #7 a justement lancé son week-end de la meilleure des manières avec le chrono le plus rapide lors d'une séance d'Essais Libres 1 interrompue pendant trois quarts d'heure (et prolongée de la même durée) à cause d'un panneau publicitaire projeté sur la piste par de forts vents et marquée par quelques gouttes de pluie. Kamui Kobayashi a tourné en 1'49"856, un dixième plus rapide que le temps de 1'49"960 réalisé par Sébastien Buemi au volant de la Toyota #8.

Les quatre Porsche 963 complétaient le top 6, Gianmaria Bruni ayant signé la référence du constructeur allemand en 1'50"290 avec la #99 engagée par Proton Competition. On retrouvait ensuite la seule Cadillac d'usine, suivie par les deux Ferrari et les deux Peugeot. La Vanwall fermait la marche côté Hypercar.

En LMP2, Filipe Albuquerque a placé United Autosports en tête après avoir échangé le meilleur temps avec Gabriel Aubry pour Vector Sport. Quant au GTE Am, l'Aston Martin Vantage de D'Station a pris les devants avec six millièmes d'avance sur la Ferrari 488 GTE de Kessel Racing.

Avec Gary Watkins