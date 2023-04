Toyota confirme à Portimão, du mieux pour Peugeot

Charger le lecteur audio

La deuxième séance d'essais libres des 6 Heures de Portimão a confirmé l'excellent début de week-end de Toyota, avec un nouveau doublé des machines japonaises. Au cours de cette séance disputée dans de bonnes conditions et avec 20°C dans l'air, c'est allé un peu plus vite sur dans la matinée mais le haut de la hiérarchie n'a pas beaucoup changé.

Cette fois-ci, c'est Kamui Kobayashi qui a établi la référence au volant de la Toyota n°7 en 1'32"155, avec un avantage de près d'une seconde sur la deuxième GR010 Hybrid. Derrière, on retrouve à nouveau les deux Ferrari 499P, à respectivement 1"146 et 1"276. Pour Peugeot, qui utilise ce week-end pour la première fois un tout nouveau système de transmission, cette deuxième séance s'est mieux passée que la première même si le roulage a été moins important pour la n°94, pourtant la plus rapide des deux lionnes à 1"674 de la référence.

Les deux 9X8 encadrent la première Porsche 963, pointée 1"921, tandis que Glickenhaus fait son apparition dans le top 10 et s'offre même le luxe de devancer Cadillac, dont le prototype LMDh affiche 2"154 de retard cet après-midi. En revanche, la Vanwall demeure devancée par quelques LMP2 et pointe au 13e rang, en progrès toutefois par rapport aux EL1.

L'équipe Vector Sport a signé le meilleur temps de la catégorie LMP2 grâce à un passage en 1'34"609 de Gabriel Aubry avec l'Oreca 07. Dans la catégorie LMGTE Am, le Kessel Racing a continué sur sa lancée avec de nouveau le meilleur chrono en 1'41"209.

Cette séance n'a été perturbée par aucune interruption. Samedi, une dernière heure d'essais libres précédera la séance de qualifications, désormais séparée pour chaque catégorie, à partir de 16h30.

6H de Portimão - Essais Libres 2

P. # Équipe Temps Écart Trs 1 7 Toyota Gazoo Racing 1:32.155 49 2 8 Toyota Gazoo Racing 1:33.114 0.959 49 3 50 Ferrari AF Corse 1:33.301 1.146 49 4 51 Ferrari AF Corse 1:33.431 1.276 52 5 94 Peugeot TotalEnergies 1:33.829 1.674 32 6 5 Porsche Penske Motorsport 1:34.076 1.921 42 7 93 Peugeot TotalEnergies 1:34.101 1.946 48 8 2 Cadillac Racing 1:34.103 1.948 47 9 708 Glickenhaus Racing 1:34.142 1.987 46 10 6 Porsche Penske Motorsport 1:34.356 2.201 52