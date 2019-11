Toyota : "Ce qui s'est passé au départ était très dangereux"

Si Rebellion a finalement remporté les 4 Heures de Shanghai dimanche, après avoir signé la pole position la veille, le départ un peu chaotique de l'épreuve a suscité de nombreux commentaires. Préposé au premier relais au volant de la R13, Norman Nato s'est attiré les foudres du clan Toyota, estimant qu'il avait usé d'une tactique "très dangereuse". Pourtant, s'il y a bien eu des sanctions, elles n'ont pas visé le pilote français mais ses adversaires les plus proches.

Lors de ce départ, Nato a attendu de passer la ligne de chronométrage pour accélérer, se retrouvant doublé par les deux Ginetta et par la Toyota #7 avant même de couper cette ligne. Ces trois autos ont ensuite été pénalisées par les commissaires, qui leur ont infligé un passage par les stands qui a ouvert un peu plus la voie à la victoire finale de Rebellion.

"Ce qui s'est passé au départ était simplement très dangereux", estime le directeur technique de Toyota, Pascal Vasselon, auprès de Motorsport.com. "Si la voiture de tête n'accélère pas, on repousse toutes les voitures dans le peloton LMP2. Si le gars devant n'accélère pas volontairement, c'est très grave. Imaginez si toutes les LMP1 avaient freiné, et que toutes les autres voitures avaient accéléré, c'est très dangereux. Ce doit être examiné car relâcher l'accélérateur ou freiner au départ n'est pas la bonne chose à faire. Nous avons été surpris par la pénalité, car nous pensions qu'il [Nato] avait eu un problème. C'est une nouvelle question à étudier, mais il y a des implications liées à la sécurité."

Nato : "Le leader fixe le rythme"

Si le management de Toyota a été étonné par la pénalité infligée à la #7, Kamui Kobayashi a pour sa part reconnu qu'il s'y attendait, mais qu'il n'avait pas eu d'autre choix que de dépasser Nato avant la ligne. "Je savais que nous ne devions pas doubler avant la ligne, mais il n'a pas accéléré du tout", se défend le Japonais au micro de Motorsport.com. "Il ralentissait. Je ne pouvais pas ralentir. C'était vert, c'est pour ça que nous avons accéléré. Normalement, lorsque c'est vert, il faut accélérer. Mais il était presque en train de ralentir. Nous sommes un peu confus."

Conforté dans sa manœuvre par la décision des commissaires, Nato est revenu sur ce choix délibéré et a rappelé qu'il n'avait pas enfreint le règlement. "Il y a une règle, et ils ne l'ont pas respectée", rétorque-t-il. "Vous ne devez pas aller à fond juste parce qu'il y a un feu vert. Le leader fixe le rythme et il y a une ligne blanche. Et jusqu'à cet endroit, on ne peut pas doubler le leader. Donc je choisis ce que je veux faire. Au bout du compte, le seul qui a respecté la règle, c'est Buemi. Il aurait pu me doubler aussi mais il connaît la règle. Il a freiné, il est resté derrière moi et il m'a dépassé ensuite."

Propos recueillis par Jamie Klein