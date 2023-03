Toyota domine les EL2 devant Ferrari et Cadillac à Sebring

Charger le lecteur audio

Brendon Hartley a établi le temps de référence de 1'47"272 au début de la séance d'une heure au volant de la Toyota GR010 HYBRID #8, avant que Kamui Kobayashi n'effectue un tour trois dixièmes plus rapide peu après pour enregistrer 1'46"954 au volant de la #7. Ce chrono s'est avéré être le plus rapide de toute la semaine jusqu'à présent, avant les 1000 Miles de Sebring ce vendredi.

La Ferrari #50 d'Antonio Fuoco a été la meilleure des autres en troisième position, avec un chrono de 1'48"121 dans les derniers instants, devançant Richard Westbrook sur la seule Cadillac V-Series.R LMDh du Chip Ganassi Racing, dont le chrono de 1'48"265 était à plus d'une seconde du rythme du duo Toyota.

La séance a été interrompue après 10 minutes, suite à un accrochage entre Westbrook et la Porsche GTE Am Proton de Ryan Hardwick dans le virage 7, qui a envoyé la 911 dans les pneus. Le temps de roulage disponible a été réduit de 12 minutes, pendant que l'on nettoyait la piste et que l'incident faisait l'objet d'une enquête par les commissaires.

James Calado s'est classé cinquième au volant de la Ferrari 499P, qui fait ses débuts à Sebring, devant la Glickenhaus 007 d'Olivier Pla, à 2,7 secondes.

La meilleure Porsche Penske Motorsport 963 LMDh était la voiture #5 de Fred Makowiecki, mais elle était à près de 3 secondes du rythme. La Peugeot 9X8 la plus rapide, neuvième au classement général, était quant à elle plus lente que la LMP2 la plus rapide.

Une deuxième période de drapeau rouge, beaucoup plus courte, a été nécessaire en raison de l'immobilisation de la Ferrari de Takeshi Kimura dans le virage 3.

1000 Miles de Sebring - EL2