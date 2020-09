Toyota signe le doublé aux 6H de Spa, bien aidé par la pluie

Mike Conway, José María López et Kamui Kobayashi ont remporté leur troisième victoire de la saison 2019/20 après avoir terminé 34 secondes devant la Toyota #8, de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley, qui a terminé deuxième pour la quatrième course consécutive.

La voiture #7 a pris l'avantage en passant directement des pneus pluie aux pneus slicks dès la première heure, et a gagné encore du temps lorsque la voiture #8 a souffert de problèmes de perte de puissance.

Deux périodes de Safety Car – l'une pour mauvaises conditions météo et l'autre pour un gros accident à Blanchimont pour Thomas Laurent dans la Signatech Alpine Oreca de LMP2 – ont permis à la voiture #8 de se rapprocher, mais la voiture #7 n'a été sérieusement inquiétée à aucune de ces deux occasions.

Bien que Rebellion Racing ait été en tête de toutes les séances d'essais avant de prendre la pole position vendredi, la seule R-13-Gibson de l'équipe suisse a connu de gros problèmes sur le mouillé au début de la course et a perdu un tour face aux deux Toyota TS050 Hybrid dans la première heure.

Les conditions se sont améliorées avant une nouvelle averse plus tard dans la course, qui a contribué à consolider l'avantage des deux Toyota et a contraint Gustavo Menezes, Norman Nato et Bruno Senna à terminer à une lointaine troisième place.

La ENSO CLM P1/01-Gibson de ByKolles a brièvement précédé la Rébellion au début de la course avant d'être retardée par des problèmes électriques, puis un capteur moteur a forcé la voiture à rentrer au garage dans la dernière heure, la faisant chuter dans la hiérarchie.

Dans les autres catégories, United Autosports a signé sa troisième victoire de rang en LMP2 avec Paul di Resta, Phil Hanson et Filipe Albuquerque dans l'Oreca #22. En GTE Pro, c'est la Porsche pilotée par Kevin Estre et Michael Christensen qui a gagné, alors qu'en GTE Am cet honneur est revenu à la Ferrari 488 GTE d'AF Corse partagée par Nicklas Nielsen, Francois Perrodo et Emmanuel Collard.

6 Heures de Spa - Course