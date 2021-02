Toyota de retour "sur le droit chemin" grâce à son test à Aragón

Cette fois, pas de déconvenue. Le mois dernier, les essais prévus par Toyota au Motorland Aragón avaient été annulés à cause de la neige, alors que la péninsule ibérique était frappée par une vague de froid glacial ; le constructeur est revenu sur la piste espagnole la semaine dernière, de mardi à jeudi, et a pu effectuer le roulage prévu avec son Hypercar, la GR010 Hybrid, en vue de la saison 2021 de FIA WEC.

"C'étaient des essais bien plus positifs que notre dernière venue à Aragón le mois dernier, et nous avons pu rattraper une grande partie du kilométrage en roulant de nuit le mercredi", déclare Pascal Vasselon, directeur technique, à Motorsport.com. "Cela nous a remis sur le droit chemin pour atteindre notre objectif de kilométrage avant le début de la saison, ce qui est une bonne nouvelle. Le processus de compréhension de tous les aspects détaillés de la nouvelle voiture et d'affinage des réglages ne fait que commencer, c'est donc une période intense pour toute l'équipe, mais c'est normal avec une voiture complètement nouvelle."

Les six pilotes ainsi que le réserviste Nyck de Vries ont pu prendre le volant, et c'était une grande première pour Kamui Kobayashi et Kazuki Nakajima, qui étaient pris par leurs engagements nippons en Super Formula au moment des deux tests précédents, au Circuit Paul Ricard en octobre puis à l'Autódromo Internacional do Algarve en décembre. "Kamui et Kazuki ont dû être patients pour piloter la GR010 Hybrid pour la première fois et en ont enfin eu l'opportunité ; c'était par ailleurs utile pour nous d'avoir leur retour technique", indique Vasselon.

La première course de la saison 2021 du FIA WEC est prévue le 4 avril, à nouveau au Portugal sur la piste située près de Portimão, mais l'aggravation de la crise sanitaire dans ce pays met en doute la viabilité de l'épreuve.

Propos recueillis par Gary Watkins

