Toyota toujours en tête mais aussi dans le mur à Sebring

Kamui Kobayashi a réalisé un temps record de 1'45"783 au volant de la Toyota GR010 HYBRID #7 pour permettre à la marque japonaise d'assurer un doublé avant les qualifications de ce jeudi soir à l'occasion des 1000 Miles de Sebring. Le pilote de 36 ans a signé son tour le plus rapide 20 minutes après le début de la séance d'essais, d'une durée de une heure, détrônant la Ferrari #50 qui était alors en tête de la feuille de temps avec Antonio Fuoco à son volant.

Le temps du Japonais est 1,2 seconde plus rapide que la référence établie ce mercredi par Brendon Hartley dans la #8 sœur et confirme le statut de favori de Toyota pour la pole position dans la catégorie élargie des Hypercars (11 voitures).

Cependant, la séance n'a pas été parfaite pour le constructeur : José María López, l'équipier de Kobayashi, a percuté les barrières du virage 13, l'arrière le premier, dans les 10 dernières minutes de roulage, un an après un double incident qui avait permis à Alpine de remporter la course. L'impact a causé des dégâts visibles à la GR010 Hybrid #7 et, avec Nicklas Nielsen qui a également accidenté sa Ferrari #50 presque au même moment, la séance a été interrompue alors qu'il restait un peu moins de six minutes au chronomètre.

La décision a été prise de ne pas reprendre les essais, ce qui a permis à la Toyota #7 d'être la plus rapide grâce au temps réalisé tôt par Kobayashi. Hartley a assuré les deux premières places pour Toyota, mais il a terminé à plus de six dixièmes, bien qu'il ait réalisé son tour le plus rapide après son coéquipier japonais.

Ferrari a de nouveau été le concurrent de Toyota le plus rapide, Fuoco ayant réalisé un temps de 1'46"777, lui permettant de se classer troisième. Le Cheval cabré devra également inspecter les dégâts causés par Nielsen, qui a heurté les barrières après un passage sur les vibreurs dans la dernière partie de la séance.

Cadillac s'est hissé à la quatrième place vers la fin du roulage lorsqu'Alex Lynn a bouclé le tour du circuit de Sebring en 1'47"155 au volant de la V-Series.R #2 du Chip Ganassi Racing,

Peugeot a connu sa séance la plus compétitive du week-end jusqu'à présent avec Mikkel Jensen qui a signé 1'47"965 avec la 9X8 #93, bien que ce soit toujours deux secondes plus lent que le temps le plus rapide de la journée.

Les deux Porsche Penske ont terminé respectivement sixième et huitième, Michael Christensen étant le plus rapide des deux au volant de la 963 LMDh #5. Elles sont séparées par Alessandro Pier Guidi dans la Ferrari 499P #51, tandis que l'unique Glickenhaus termine 10e avec Romain Dumas au volant.

La Vanwall #4 s'est arrêtée sur la piste juste après la sortie des stands au début de ces essais, Tom Dillmann signalant un manque de puissance du moteur Gibson non hybride. Un drapeau jaune a dû être déployé pour ramener la voiture, qui n'est pas revenue en piste par la suite, perdant ainsi une heure entière de roulage.

