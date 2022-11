Toyota exclut de lancer une nouvelle Hypercar en 2023

Charger le lecteur audio

L'équipe Toyota a révélé qu'elle aborderait la saison 2023 du WEC, où Ferrari, Porsche et Cadillac rejoindront la catégorie Hypercar, avec une nouvelle évolution de la GR010 HYBRID présentée au début de la saison 2021. Cette confirmation intervient après des spéculations en début d'année selon lesquelles le constructeur japonais avait une nouvelle LMH sur la planche à dessin et envisageait de la mettre en service dès l'année prochaine.

Cela aurait été autorisé par le règlement : malgré des limitations strictes sur le développement, un constructeur a la possibilité d'homologuer un deuxième design LMH pendant la durée de vie de la catégorie. Le directeur technique de Toyota Gazoo Racing Europe, Pascal Vasselon, a toutefois déclaré : "Nous conserverons la GR010 : nous apprenons et nous sommes déterminés à l'améliorer. Il y aura des évolutions. Notre travail consiste à faire évoluer ce qui doit évoluer."

Vasselon n'a pas voulu dire si Toyota allait introduire des "évolutions jokers", à savoir des modifications autorisées au nom de la performance. Cinq d'entre elles au total sont permises pendant le cycle de vie d'un modèle LMH. Le technicien français a reconnu que Toyota avait "utilisé des jokers" pour la deuxième version de la GR010 qui est entrée en scène au début de la campagne en cours, mais il a refusé de donner le nombre de jokers utilisés.

Le principal changement apporté à la GR010 pour 2022 a été le passage des pneus 14 pouces à l'avant et à l'arrière à des pneus 13,5 pouces, plus larges, à l'avant et 15 pouces à l'arrière. Cependant cette évolution ne comptait pas comme un joker car elle a été précipitée par un changement de règles à l'été 2020 pour aligner les LMH sur les LMDh dans le cadre du processus de convergence avec le championnat IMSA en Amérique du Nord.

La Toyota GR010 #8 de Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa

Le poids minimum de la Toyota a aussi dû être réduit de 1100 à 1040 kg à un moment où la voiture était déjà en production. En raison de ce changement, la GR010 n'a pas été en mesure de parvenir à la répartition du poids vers l'avant souhaitée initialement pour tirer parti du pneu avant modifié et a souffert de ce que Vasselon a décrit plus tôt cette année comme des "problèmes de gestion des pneus à l'arrière". La version 2022 intègre également d'importantes modifications aérodynamiques, notamment un aileron dorsal plus haut et plus long sur le capot moteur.

Vasselon a déclaré que les évolutions pour la troisième saison de la GR010, en 2023, seraient "plus subtiles" que celles de cette année, suggérant par ailleurs qu'elles seraient axées sur "la fiabilité, l'aspect pratique et la facilité d'entretien de la voiture", ce qui ne nécessiterait pas l'utilisation de jokers. Il a également déclaré que cette version ne devrait pas débuter les essais avant janvier.

Interrogé ensuite sur la possibilité qu'une toute nouvelle voiture soit dans les tuyaux chez Toyota, Vasselon a répondu : "Nous pouvons seulement confirmer que nous avons des personnes dont le travail consiste à préparer les évolutions de la voiture."

La GR010 a remporté les 24 Heures du Mans et les titres pilotes/constructeurs du WEC lors de sa première saison en 2021. Toyota a répété la victoire au Mans cette année, avec Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa, qui sont à égalité de points avec l'équipage de l'Alpine A480 (Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere et André Negrão) en tête du classement avant la finale de Bahreïn ce week-end.

