Toyota fait les frais de la BoP pour Sebring

La vitesse à partir de laquelle la Toyota GR010 Hybrid deviendra une quatre roues motrices a été élevée pour les 1000 Miles de Sebring, manche d'ouverture de la saison du WEC prévue la semaine prochaine. Toutes les voitures de la catégorie Hypercar disposant d'un système hybride pouvaient jusque-là déployer l'énergie récupérée sur l'axe avant à partir de 120 km/h avec des pneus slicks et 150 km/h avec des pneus pluie. La limite a été rehaussée à 190 km/h quels que soient les pneus pour la Toyota, seule équipe à disposer d'un système hybride en attendant l'arrivée de Peugeot cet été.

Alors que cette limite était fixe la saison passée, elle évoluera pour toutes les épreuves cette année et chaque prototype hybride en aura une lui étant propre quand la 9X8 rejoindra le WEC, offrant ainsi à l'ACO un nouveau paramètre dans la Balance de Performance (BoP) destinée à établir un certain équilibre entre les différents constructeurs.

C'est visiblement en anticipant la hausse de la vitesse limite que Toyota a décidé de modifier la taille de ses pneus sur le modèle de cette année, dévoilé en début de semaine. Le constructeur a abandonné les 13 pouces utilisés en 2021 pour des gommes de 12,5 pouces à l'avant et de 14 pouces à l'arrière, la nouvelle vitesse minimale avant de pouvoir déployer la puissance sur l'axe avant étant synonyme de sollicitations plus fortes sur le train arrière.

La Toyota GR010 version 2022

Le poids minimum des GR010 a par ailleurs été fixé à 1070 kg pour la manche floridienne, soit 4 kg de plus qu'aux 24 Heures du Mans et 30 kg de plus qu'à Bahreïn. L'énergie disponible pour chaque Toyota dans un relais a de son côté été abaissée à 898 MJ, contre 962 MJ dans la Sarthe et 909 MJ à Bahreïn.

La Glickenhaus conserve ses 1030 kg mais elle n'aura droit qu'à 910 MJ par relais, contre 965 MJ lors de ses trois apparitions la saison passée. L'Alpine A480, basée sur l'Oreca LMP1, affichera quant à elle 952 kg sur la balance, comme au Mans, tandis que la puissance de son moteur Gibson a été réduite, ainsi que la quantité de carburant pour chaque relais.

Plusieurs ajustements en LMP2 et GTE

Des changements ont également été apportés à la catégorie LMP2. La puissance du moteur Gibson a été réduite de 8 kW, soit environ 10 ch, pour prendre en compte le passage à un biocarburant fourni par TotalEnergies à tous les concurrents. La puissance a déjà été fortement diminuée au cours de la saison 2021, deux mises à jour du règlement ayant provoqué une réduction totale de 65 ch.

La configuration aérodynamique des voitures a elle aussi été modifiée. Les dérives latérales présentes à l'avant ont été retirées du kit aéro à faibles appuis, tandis que le diffuseur a été raccourci de 50 mm à l'arrière. Un Gurney de 10 mm a été ajouté sur l'aileron arrière en compensation. La capacité du réservoir est passée de 75 à 65 litres et la part de temps en piste des pilotes des catégories Silver et Bronze a été ajustée.

En GTE, le diamètre du restricteur d'air de la Corvette C8. R a été fixé à 42,3 mm pour Sebring, une réduction par rapport à Spa (43,5 mm) et les 24 Heures du Mans (42,7 mm) la saison passée. La Ferrari 488 GTE Evo voit de son côté sa puissance évoluer : elle avait été abaissée de 25 chevaux avant la première manche de Bahreïn puis augmentée d'une douzaine de chevaux pour le second rendez-vous. Un nouveau gain a été autorisé pour Sebring.