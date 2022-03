Toyota a pris un "gros coup" avec la limitation hybride en WEC

Charger le lecteur audio

Le directeur technique de Toyota Gazoo Racing Europe, Pascal Vasselon, a estimé que la structure japonaise avait pris un "gros coup" suite à ses résultats décevants à Sebring, le week-end dernier. Les deux GR010 Hybrid ont terminé seulement neuvième et quinzième du Prologue officiel, dernière étape avant les 1000 Miles de Sebring qui ouvriront la saison de WEC cette semaine. La Toyota la plus rapide a été battue d'une seconde par la LMP2 de WRT (la plus rapide toutes catégories confondues), et de six dixièmes par l'Alpine A480, qui a dominé la classe Hypercar.

La nouvelle réglementation contraint Toyota à utiliser son mode quatre roues motrices au-delà de 190 km/h (contre 120 précédemment), après que la fameuse "règle des 120" a été intégrée au programme de Balance de Performances pour 2022. "Il est vrai qu'à 190 km/h, la fonctionnalité des quatre roues motrices nous pénalise", déclarait Vasselon à Motorsport.com. "C'est un gros coup en termes de performances, cela a un effet important."

L'ingénieur français a confirmé que la GR010 ne pouvait déployer son mode de puissance hybride dans l'axe avant que dans les virages rapides 1 et 17, au début et à la fin du tour à Sebring. "C'est une conclusion simple, vous n'avez qu'à regarder les vitesses aux points de corde", a-t-il ajouté. Cependant, Vasselon n'a pas souhaité donner de chiffres exacts quant à la perte de temps due à cette nouvelle règle : "Si je commence à donner des chiffres, je vais devoir m'attarder sur la Balance de Performance, chose que j'aimerais éviter."

Sa réponse a été la même lorsqu'il a été interrogé sur la Balance de Performance publiée en amont du Prologue, quant à savoir notamment si cette dernière pouvait être modifiée avant les deux séances d'essais libres de mercredi. "Le système actuel de Balance de Performance va au-delà du lobbying puisqu'il est totalement objectif. Je considère qu'il n'y a aucun intérêt à m'étaler là-dessus. Les voitures sont largement instrumentalisées, et chaque donnée est visible et disponible. Je ne suis pas celui qui doit faire des commentaires sur la façon dont elles sont utilisées."

La Balance de Performance est actualisée dans un document non-accessible au public, et les directives publiées la semaine dernière étaient intitulées "BdP pour la catégorie Hypercar pour la compétition de Sebring", au lieu de se rapporter spécifiquement au Prologue.

Les Toyota ont été doublement pénalisées par la Balance de Performance, en plus du passage en mode quatre roues motrices en conditions humides qui s'effectuait auparavant à 150 km/h. L'augmentation à 190 km/h se fait à la fois pour la piste sèche, mais également mouillée. Le poids de la GR010 a également été augmenté pour être porté à 1070 kg, soit 4 kg de plus qu'aux 24 Heures du Mans 2021, en août dernier, quand la Glickenhaus LMH était présente. Ce sont également 30 kg de plus qu'aux deux manches à Bahreïn, où le rival américain n'était pas présent. La puissance accordée aux Toyota a également été réduite à Bahreïn via les rapports de la boîte de vitesses.

Vasselon a déclaré qu'il craignait que la dernière BdP donne lieu à une chute de la GR010 dans la hiérarchie. "Je ne peux pas dire que nous nous y attendions, mais nous craignions que cela puisse arriver", a souligné le Français, qui a également expliqué qu'il connaissait le temps perdu par les LMP2 après la baisse mineure de leur puissance moteur et des révisions aérodynamiques.

Les meilleurs temps des quatre sessions du Prologue, qui ont eu lieu samedi et dimanche, ont été établis par les deux LMP2 Oreca de WRT. Ferdinand Habsburg a terminé premier dans la Realteam by WRT avec un temps de 1'48"089, juste devant son coéquipier Rene Rast en 1'48"372. Nicolas Lapierre, premier pilote de la catégorie Hypercar, a bouclé son meilleur tour en 1'48"497 avec son Alpine. Côté Toyota, Brendon Hartley s'est montré le plus véloce en 1'49"101 avec la #8. Kamui Kobayashi, lui, ne s'est classé que 15e avec la #7, en 1'49"465.

